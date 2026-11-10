泽连斯基抵达丹麦，并宣布了一项针对乌克兰国防的新援助方案

11月10日，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基抵达丹麦进行正式访问。此行计划与该国领导人、议员及国防企业代表举行会晤。

乌克兰总统宣布了旨在增强乌克兰国防能力的新举措。

他率领代表团抵达丹麦，将与总理梅特·弗雷德里克森、丹麦议员以及主要国防企业代表举行会晤。 泽连斯基在社交媒体上表示，此行还计划觐见弗雷德里克十世国王，并与丹麦、挪威、瑞典、冰岛和芬兰的总理分别举行会晤。

总统强调：“最重要的是我们的安全以及加强防卫能力。”

“将采取新举措来增强乌克兰的国防能力——丹麦将提供强有力的国防援助方案。感谢这一支持！”泽连斯基表示。

总统指出，“自全面战争爆发之初，丹麦就一直与乌克兰并肩作战，并始终是最可靠的合作伙伴之一，在各种合作框架中发挥领导作用，为保护生命安全贡献力量。” “感谢丹麦人民和政府一如既往的支持以及采取的具体举措，这些举措帮助我们站得稳，”他说道。

欧盟

理事会已拨款47亿欧元，作为向各国提供乌克兰武器的补偿。

此前，保加利亚政府曾表示，将不再通过欧洲和平基金（EPF）为乌克兰提供致命性武器的资金。 今后，该国计划仅将资金用于非致命性援助。但保加利亚今年对欧洲和平基金（EPF）的出资额仅略高于900万欧元。

欧盟成员国已就从欧洲和平基金拨付66亿欧元支持乌克兰的条件达成一致。在商定的援助方案中，9亿欧元将用于欧盟对乌克兰的军事援助任务。

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