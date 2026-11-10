Сибига и Рубио проведут встречу в Париже перед переговорами «Большой семерки» по Украине

Во вторник, 10 ноября, в Париже состоится встреча министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с государственным секретарем США Марко Рубио. Переговоры запланированы перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Группы семи» (G7), в ходе которой будут обсуждаться вопросы, касающиеся Украины.

Об этом сообщил вашингтонский корреспондент Алекс Рауфоглу.

«Расписание Рубио на вторник в Париже ставит Украину в центр внимания. Он встретится с Сибигой перед тем, как присоединиться к переговорам G7, включая рабочий обед, посвященный поддержке Украины», — сказал он.

По его словам, эти встречи проходят на фоне отдельных переговоров между США, Украиной и Россией, которые продолжаются в Абу-Даби.

Источник: Алекс Рауфоглу

Ранее глава МИД Турции и Рубио обсудили войну России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи глав МИД стран G20 в Атланте не подал никаких сигналов о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Россия не поддерживает прекращение огня в Украине, поскольку в Кремле опасаются, что пауза в боевых действиях даст украинской стороне возможность восстановить силы. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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