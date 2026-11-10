We wtorek, 10 listopada, w Paryżu odbędzie się spotkanie ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sibigi z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Rozmowy zaplanowano przed rozpoczęciem spotkania szefów resortów spraw zagranicznych krajów „Grupy Siedmiu” (G7), podczas którego poruszona zostanie kwestia Ukrainy.

Poinformował o tym korespondent z Waszyngtonu Alex Raufoglu.

„Harmonogram Rubio na wtorek w Paryżu stawia Ukrainę w centrum uwagi. Spotka się on z Sybigą przed dołączeniem do rozmów G7, w tym podczas roboczego lunchu poświęconego wsparciu dla Ukrainy” – powiedział.

Jak dodał, spotkania te odbywają się na tle odrębnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją, które trwają w Abu Zabi.

Źródło: Alex Raufoglu

Wcześniej minister spraw zagranicznych Turcji i Rubio omówili wojnę Rosji przeciwko Ukrainie oraz sytuację na Bliskim Wschodzie.

Przypomnijmy, że minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas spotkania szefów dyplomacji krajów G20 w Atlancie nie dał żadnych sygnałów wskazujących na gotowość Moskwy do podjęcia rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Stwierdziła to wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaya Kallas.

Rosja nie popiera zawieszenia broni na Ukrainie, ponieważ w Kremlu obawiają się, że przerwa w działaniach wojennych pozwoli stronie ukraińskiej na odzyskanie sił. Stwierdził to 30 października rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

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