Праздник 10 ноября 2026 года — День ванильных кексов: три рецепта, которые стоит попробовать

10 ноября в США отмечают Национальный день ванильных кексов — National Vanilla Cupcake Day. Это не государственный праздник, а неформальная гастрономическая дата, посвящённая маленьким порционным пирожным с ванильным вкусом. Её отмечают домашней выпечкой, сладкими угощениями и экспериментами с начинками и кремами.

Национальный день ванильных кексов ежегодно приходится на 10 ноября. Его включили в американский календарь гастрономических праздников, однако точная дата учреждения и имя человека, предложившего отмечать этот день, неизвестны. National Day Calendar, один из ресурсов, популяризирующих такие даты, прямо указывает, что продолжает исследовать происхождение праздника. Поэтому говорить об официальной истории его создания пока не приходится.

Несмотря на это, сама традиция посвящать отдельные дни любимым блюдам давно стала частью американской культуры. В календаре можно найти даты, посвященные шоколаду, пирогам, пончикам, мороженому и другим десертам. День ванильных кексов — ещё один повод вспомнить о простой домашней выпечке, которая остаётся популярной даже среди множества сложных кондитерских десертов. Главная идея праздника — приготовить или купить ванильный кекс, угостить близких и, при желании, поделиться фотографией в социальных сетях.

Откуда взялись кексы

История кексов в США гораздо древнее самого праздника. Один из ранних рецептов небольших пирожных, которые предлагалось выпекать в маленьких чашках, появился ещё в 1796 году в кулинарной книге Амелии Симмонс American Cookery. Это издание считается одной из первых кулинарных книг, написанных и изданных в США. Тогда отдельные порции теста действительно могли готовить в небольших керамических чашках или чашечках, ведь привычных нам металлических форм для выпечки ещё не было.

Именно с такими способами приготовления связывают происхождение названия cupcake. Его можно перевести как «кекс в чашке». Есть и другое объяснение: в старых рецептах ингредиенты часто отмеряли чашками, а не взвешивали на весах. В 1828 году слово cupcake появилось в кулинарной книге Элизы Лесли Seventy-five Receipts for Pastry, Cakes, and Sweetmeats. Это одно из самых древних известных письменных упоминаний этого названия.

Со временем маленькие кексы стали привычным явлением в американских домашних кухнях. Их начали выпекать в отдельных бумажных формочках, а впоследствии — украшать кремом, глазурью, фруктами и разноцветной посыпкой. Такой формат оказался удобным для детских праздников, вечеринок и семейных встреч: каждый получает отдельный десерт, который не нужно разрезать. Сегодня кексы можно увидеть и в небольших кафе, и на больших праздничных столах.

Почему именно ванильные

Ванильные кексы кажутся простыми, но именно в этом их особенность. Они обладают нежным ароматом и мягким вкусом, который хорошо сочетается с ягодами, шоколадом, карамелью, орехами и различными кремами. В отличие от десертов с большим количеством добавок, в классическом ванильном кексе главную роль играет качество основных ингредиентов. Особенно важна сама ваниль: натуральный экстракт или семена из стручка придают выпечке выразительный аромат.

Ваниль получают из плодов орхидеи рода Vanilla. Её родиной считается Мексика, где это растение выращивали ещё до прихода европейцев. Впоследствии ваниль распространилась в других тропических регионах. Сегодня её выращивают, в частности, на Мадагаскаре, который является одним из главных поставщиков натуральной ванили на мировой рынок.

Эта специя требует немало труда. После сбора стручки проходят длительную обработку, в ходе которой приобретают характерный тёмный цвет и насыщенный аромат. В некоторых регионах цветы ванили приходится опылять вручную, ведь естественные опылители не всегда встречаются там, где её выращивают. Именно поэтому натуральная ваниль может стоить довольно дорого. Для домашних кексов, впрочем, достаточно качественного ванильного экстракта — он также придает приятный аромат и хорошо раскрывается во время выпечки.

Как отмечают День ванильных кексов

У этого праздника нет строгих правил или обязательных официальных церемоний. Самый распространенный способ присоединиться к празднованию — испечь кексы дома или купить их в кондитерской. Кто-то выбирает обычные ванильные пирожные с масляным кремом, а кто-то добавляет начинку, ягоды, шоколад или необычные специи. Десерты можно приготовить для семьи, друзей или коллег, а также устроить небольшое чаепитие.

Еще одна популярная идея — украшение кексов. Для этого используют кондитерский мешок, различные насадки, крем, посыпку, свежие ягоды и съедобные украшения. Особенно интересно привлечь к этому детей: каждый может создать свой собственный десерт и выбрать для него начинку. В кондитерских к таким датам иногда готовят специальные предложения или сезонные вкусы, хотя это зависит от конкретного заведения.

В социальных сетях праздник обычно отмечают фотографиями домашней выпечки и рецептами. Для постов используют хэштег #VanillaCupcakeDay. А если хочется не просто отведать классический десерт, а попробовать что-то новое, можно сочетать ванильную основу с необычными начинками. Ниже — три варианта, которые легко приготовить на домашней кухне.

Три рецепта ванильных кексов

Все рецепты рассчитаны примерно на 10–12 кексов. Для выпечки понадобятся бумажные формочки и стандартная форма для маффинов. Перед началом стоит достать масло, яйца и молоко из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Так тесто будет более однородным, а готовые кексы — нежнее.

1. Классические ванильные кексы с масляным кремом

Нежная основа и воздушный крем — вариант для тех, кто хочет приготовить знакомый десерт без сложных добавок.

Ингредиенты для теста:

150 г пшеничной муки;

150 г сахара;

115 г сливочного масла;

2 яйца;

120 мл молока;

1,5 чайной ложки разрыхлителя;

1,5–2 чайные ложки ванильного экстракта;

щепотка соли.

Для крема:

120 г сливочного масла;

200 г сахарной пудры;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

1–2 столовые ложки молока.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175 °C. Расставьте бумажные формочки в форму для кексов. Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до получения светлой воздушной массы. Добавляйте яйца по одному, каждый раз хорошо перемешивая. Влейте ванильный экстракт. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Добавляйте сухую смесь в масляную массу частями, чередуя с молоком. Перемешивайте только до однородности, чтобы тесто не стало плотным. Разложите тесто по формочкам, заполняя их примерно на две трети. Выпекайте 18–22 минуты. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из теста без сырых следов. Полностью остудите кексы. Для крема взбейте мягкое масло, постепенно добавляя сахарную пудру, ваниль и немного молока. Когда масса станет воздушной, переложите её в кондитерский мешок и украсьте кексы.

По желанию сверху можно добавить ягоды, шоколадную стружку или цветную посыпку. Если нет кондитерского мешка, крем легко нанести обычной ложкой или лопаткой. Главное — не украшать горячие кексы, иначе масло в креме растает.

2. Ванильные кексы с малиновой начинкой и сливочным сыром

В этом рецепте сладкая ванильная основа сочетается с лёгкой кислинкой малины. Начинка скрыта внутри, поэтому десерт таит в себе приятный сюрприз при разрезе.

Ингредиенты для теста:

150 г муки;

140 г сахара;

100 г сливочного масла;

2 яйца;

100 мл молока;

1,5 чайной ложки разрыхлителя;

2 чайные ложки ванильного экстракта;

щепотка соли.

Для малиновой начинки:

150 г малины — свежей или замороженной;

40 г сахара;

1 чайная ложка лимонного сока;

1 чайная ложка кукурузного крахмала;

1 столовая ложка воды.

Для крема:

200 г сливочного сыра;

60 г мягкого сливочного масла;

80–100 г сахарной пудры;

1 чайная ложка ванильного экстракта.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175 °C. Взбейте масло с сахаром, добавьте яйца по одному, а затем ваниль. Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Добавляйте сухие ингредиенты в массу, чередуя с молоком. Перемешайте до однородности. Разложите тесто по формочкам примерно на две трети объема. Выпекайте 18–22 минуты, после чего полностью остудите. Для начинки положите малину в небольшую кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок. Прогревайте на слабом огне, пока ягоды не пустят сок и не начнут размягчаться. Отдельно смешайте крахмал с водой, влейте в малину и проварите ещё минуту, постоянно помешивая. Начинка должна загустеть. Полностью остудите её. В центре каждого кекса сделайте небольшое углубление ножом или специальным приспособлением. Наполните его малиновой массой. Для крема взбейте масло с сахарной пудрой, добавьте сливочный сыр и ваниль. Перемешивайте до однородности, не взбивая слишком долго. Украсьте кексы кремом.

Для украшения подойдут целые ягоды малины, немного лимонной цедры или тонкая полоска белого шоколада. Если вы используете замороженные ягоды, их не обязательно полностью размораживать перед приготовлением начинки. Такой десерт хорошо сочетает сладость крема и ягодную кислинку, поэтому не кажется слишком приторным.

3. Необычные ванильные кексы с лавандой и лимонным кремом

Этот вариант для тех, кто любит экспериментировать. Ванильная основа приобретает легкий цветочный аромат лаванды, а лимонный крем добавляет свежести. Важно не переборщить с лавандой, иначе ее запах может стать слишком резким.

Ингредиенты для теста:

150 г муки;

140 г сахара;

110 г сливочного масла;

2 яйца;

100 мл молока;

1,5 чайной ложки разрыхлителя;

1,5 чайной ложки ванильного экстракта;

½ чайной ложки пищевой сушеной лаванды;

щепотка соли.

Для лимонного крема:

150 г сливочного сыра;

60 г мягкого сливочного масла;

90 г сахарной пудры;

цедра половины лимона;

1–2 чайные ложки лимонного сока.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175 °C. Сушеную лаванду слегка разотрите пальцами или в ступке, чтобы она лучше отдала аромат. Используйте только пищевую лаванду, предназначенную для кулинарии. Взбейте масло с сахаром до пышности. Добавьте яйца по одному, ванильный экстракт и подготовленную лаванду. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно введите сухую смесь в тесто, чередуя её с молоком. Разложите тесто по формочкам, заполняя их на две трети объема. Выпекайте примерно 18–22 минуты. Дайте кексам полностью остыть. Для крема взбейте сливочное масло с сахарной пудрой. Добавьте сливочный сыр, лимонную цедру и сок. Перемешайте до однородной консистенции. Переложите крем в кондитерский мешок и украсьте остывшие кексы. Сверху можно добавить немного лимонной цедры или несколько маленьких цветочков пищевой лаванды.

Эти кексы обладают необычным ароматом, но вкус остается нежным благодаря ванили и сливочному крему. Лимон хорошо уравновешивает цветочную нотку, поэтому десерт не становится слишком сладким. Если раньше вы не использовали лаванду в выпечке, лучше начать с меньшего количества и при необходимости добавить её в следующий раз. Так легче найти баланс и не перебить основной вкус.

День ванильных кексов — хороший повод вспомнить, что для вкусного десерта не обязательно нужны сложные техники или дорогие ингредиенты. Иногда достаточно качественной ванили, правильно приготовленного теста и немного фантазии с начинкой. А 10 ноября можно выбрать любой из трёх рецептов, пригласить близких на чай и устроить своё маленькое сладкое торжество.

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