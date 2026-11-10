2026年11月10日节日——香草纸杯蛋糕日：三款值得一试的食谱

11月10日，美国庆祝全国香草纸杯蛋糕日（National Vanilla Cupcake Day）。这并非法定节日，而是一个非正式的美食纪念日，旨在庆祝这种带有香草风味的小份纸杯蛋糕。 人们通过自制烘焙、享用甜点以及尝试各种馅料和奶油组合来庆祝这一天。

全国香草纸杯蛋糕日每年定于11月10日。该节日已被纳入美国美食节日日历，但其确切设立日期以及提议设立该节日的人士姓名尚不明确。 国家节日日历（National Day Calendar）——一个致力于推广此类日期的资源平台——明确指出，他们仍在继续研究该节日的起源。因此，目前尚无法谈论其诞生的官方历史。

尽管如此，将特定日子献给心爱美食的传统早已成为美国文化的一部分。在节日日历中，可以找到专门献给巧克力、馅饼、甜甜圈、冰淇淋及其他甜点的日期。 香草纸杯蛋糕日——又是一个让人想起这种简单家常烘焙点心的机会，即便在众多复杂的甜点中，它依然广受欢迎。 这个节日的核心理念是：亲手制作或购买香草纸杯蛋糕，与亲朋好友分享，如果愿意的话，还可以将照片分享到社交媒体上。

纸杯蛋糕的起源

美国松饼的历史远比这个节日本身悠久。最早的松饼食谱之一——建议将面糊倒入小杯中烘烤——早在1796年就出现在阿米莉亚·西蒙斯的烹饪书《American Cookery》中。 该书被认为是美国最早撰写并出版的烹饪书之一。当时，人们确实可以将分份的面糊放入小陶杯或小杯中烘烤，因为我们熟悉的金属烤模当时尚未出现。

cupcake这一名称的由来，正是与这种制作方式密切相关的。该词可译为杯中蛋糕。还有另一种解释：在早期的食谱中，食材通常是用杯子来量取的，而不是用天平称重。 1828年，cupcake一词首次出现在伊丽莎·莱斯利的烹饪书《Seventy-five Receipts for Pastry, Cakes, and Sweetmeats》中。这是已知最早的书面记载之一。

随着时间的推移，小纸杯蛋糕逐渐成为美国家庭厨房中的常见点心。人们开始用单独的纸杯来烘烤它们，后来又用奶油、糖霜、水果和五颜六色的糖粒进行装饰。 这种形式非常适合儿童节日、派对和家庭聚会：每个人都能得到一份独立的甜点，无需切分。如今，无论是在小型咖啡馆，还是在盛大的节日宴席上，都能见到纸杯蛋糕的身影。

为什么偏爱香草味

香草纸杯蛋糕看似简单，但这恰恰是它们的独特之处。它们香气淡雅、口感柔和，与浆果、巧克力、焦糖、坚果以及各种奶油搭配得相得益彰。 与添加大量配料的甜点不同，在经典香草纸杯蛋糕中，主要原料的品质起着决定性作用。其中香草本身尤为重要：天然香草精或豆荚中的香草籽，能为烘焙食品增添浓郁的香气。

香草是从香草属（Vanilla）兰花果实中提取的。其原产地被认为是墨西哥，早在欧洲人到来之前，当地就已种植这种植物。 后来，香草逐渐传播到其他热带地区。如今，马达加斯加是其主要种植地之一，也是全球市场天然香草的主要供应国之一。

这种香料的制作过程相当繁琐。采收后的豆荚需经过长时间的加工处理，在此过程中才会呈现出其特有的深色和浓郁香气。 在某些地区，香草花需要人工授粉，因为种植地并不总是有天然授粉者。正因如此，天然香草的价格往往相当昂贵。 不过，对于自制纸杯蛋糕来说，优质的香草精就足够了——它同样能带来怡人的香气，并在烘焙过程中充分释放香气。

如何庆祝香草纸杯蛋糕日

这一天没有严格的规则或必须遵守的正式仪式。最常见的庆祝方式是在家烘焙纸杯蛋糕，或者从糕点店购买。 有人选择搭配黄油奶油的经典香草纸杯蛋糕，也有人会加入馅料、浆果、巧克力或独特的香料。可以为家人、朋友或同事制作这些甜点，还可以举办一场小型茶会。

另一个受欢迎的创意是装饰纸杯蛋糕。为此，人们会使用裱花袋、各种裱花嘴、奶油、糖粒、新鲜浆果和可食用的装饰品。 让孩子们参与其中尤其有趣：每个人都可以制作自己的甜点并选择馅料。在糕点店，这类节日有时会推出特别优惠或季节限定口味，不过这取决于具体店铺。

在社交媒体上，人们通常会通过分享自制烘焙照片和食谱来庆祝这一节日。发帖时会使用话题标签 #VanillaCupcakeDay。 如果你不想仅仅品尝经典甜点，而是想尝试一些新口味，可以将香草基底与别具一格的馅料相结合。以下是三种在家中厨房就能轻松制作的做法。

三款香草纸杯蛋糕食谱

所有食谱的份量约可制作10–12个纸杯蛋糕。烘焙时需要准备纸杯蛋糕托和标准马芬烤盘。 开始制作前，请将黄油、鸡蛋和牛奶从冰箱中取出，使其回温至室温。这样面糊会更加均匀，成品纸杯蛋糕也会更加松软。

1. 经典香草纸杯蛋糕配黄油奶油

细腻的蛋糕体搭配轻盈的奶油馅——适合想要制作这款经典甜点，又不想添加复杂配料的朋友。

面糊原料：

150克小麦面粉；

150克糖；

115克黄油；

2个鸡蛋；

120 毫升牛奶；

1.5茶匙泡打粉；

1.5–2茶匙香草精；

少许盐。

奶油馅：

120克黄油；

200克糖粉；

1茶匙香草精；

1–2汤匙牛奶。

制作方法：

将烤箱预热至175 °C。在纸杯蛋糕模具中放入纸杯。 将软化的黄油与糖搅打至颜色变浅、质地蓬松。逐个加入鸡蛋，每次加入后都要充分搅拌。 倒入香草精。在另一个碗中混合面粉、泡打粉和盐。 将干料分次加入黄油糊中，同时交替加入牛奶。只需搅拌至均匀即可，以免面糊变得紧实。 将面糊分装入模具中，填至约三分之二满。烘烤18–22分钟。用木签测试熟度：插入后拔出时，木签上不应带有湿面糊的痕迹。 将纸杯蛋糕完全冷却。制作奶油馅时，将软化的黄油打发，逐渐加入糖粉、香草精和少许牛奶。待馅料变得蓬松后，将其装入裱花袋中，装饰纸杯蛋糕。

如需装饰，可在表面撒上浆果、巧克力碎或彩色糖粒。如果没有裱花袋，用普通勺子或刮刀也能轻松涂抹奶油。关键是要避免在热乎乎的纸杯蛋糕上装饰，否则奶油中的黄油会融化。

2. 覆盆子馅奶油芝士香草纸杯蛋糕

在这道食谱中，甜美的香草基底与覆盆子的微酸相得益彰。馅料藏在内部，因此切开时会带来令人愉悦的惊喜。

面糊原料：

150克面粉；

140克糖；

100克黄油；

2个鸡蛋；

100 毫升牛奶；

1.5茶匙泡打粉；

2茶匙香草精；

少许盐。

覆盆子馅料：

150克覆盆子——新鲜或冷冻均可；

40克糖；

1茶匙柠檬汁；

1茶匙玉米淀粉；

1汤匙水。

奶油馅：

200克奶油奶酪；

60克软黄油；

80–100克糖粉；

1茶匙香草精。

制作方法：

将烤箱预热至175 °C。将黄油与糖打发，逐个加入鸡蛋，然后加入香草精。 将面粉、泡打粉和盐混合均匀。将干性材料与牛奶交替加入面糊中，边加边搅拌，直至混合均匀。 将面糊倒入模具中，填至约三分之二满。烘烤18–22分钟，然后完全冷却。 制作馅料时，将覆盆子放入小锅中，加入糖和柠檬汁。用小火加热，直到浆果出汁并开始变软。 另取一碗将淀粉与水混合，倒入覆盆子中，边搅拌边煮一分钟。馅料应变稠。将其完全冷却。 用刀或专用工具在每个纸杯蛋糕中央挖出一个小凹槽。将覆盆子馅料填入其中。 制作奶油馅时，将黄油与糖粉打发，加入奶油奶酪和香草精。搅拌至质地均匀，但不要打发过久。用奶油馅装饰纸杯蛋糕。

装饰时可选用完整的覆盆子、少许柠檬皮屑或细条状的白巧克力。 如果使用冷冻浆果，制作馅料前不必完全解冻。这款甜点巧妙融合了奶油的甜味和浆果的酸味，因此不会显得过于腻人。

3. 独特的薰衣草香草纸杯蛋糕配柠檬奶油

这款甜点适合喜欢尝试新口味的人。香草基底中融入了淡淡的薰衣草花香，而柠檬奶油则增添了清新感。关键是要控制好薰衣草的用量，否则气味可能会过于刺鼻。

面糊原料：

150克面粉；

140克糖；

110克黄油；

2个鸡蛋；

100 毫升牛奶；

1.5茶匙泡打粉；

1.5茶匙香草精；

½茶匙食用干薰衣草；

少许盐。

柠檬奶油馅：

150克奶油奶酪；

60克软质黄油；

90克糖粉；

半个柠檬的皮屑；

1–2茶匙柠檬汁。

制作方法：

将烤箱预热至175 °C。用手指或研钵轻轻捣碎干薰衣草，使其更好地散发出香气。请务必使用专供烹饪的食用级薰衣草。 将黄油与糖搅打至蓬松。逐个加入鸡蛋、香草精和准备好的薰衣草。 在另一个碗中混合面粉、泡打粉和盐。将干料与牛奶交替分次加入面糊中。 将面糊倒入模具中，填至模具容积的三分之二处。烘烤约18–22分钟。待纸杯蛋糕完全冷却。 制作奶油馅时，将黄油与糖粉打发。加入奶油奶酪、柠檬皮屑和柠檬汁，搅拌至质地均匀。 将奶油馅装入裱花袋，装饰在冷却后的纸杯蛋糕上。表面可撒上少许柠檬皮屑，或点缀几朵食用薰衣草小花。

这些纸杯蛋糕香气独特，但得益于香草和奶油馅，口感依然细腻柔和。 柠檬能很好地平衡花香，因此甜点不会过于甜腻。如果您之前从未在烘焙中使用过薰衣草，建议先从少量开始，如有需要下次再增加用量。这样更容易找到平衡点，也不会掩盖主要风味。

香草纸杯蛋糕日是一个很好的契机，让我们意识到：制作美味的甜点并不一定需要复杂的技法或昂贵的食材。 有时，只需优质的香草、制作得当的面糊以及在馅料上发挥一点创意就足够了。11月10日这天，你可以从这三款食谱中任选一款，邀请亲朋好友来喝茶，举办一场属于自己的甜蜜小聚会。

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