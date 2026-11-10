Свято 10 листопада 2026 — День ванільних кексів: три рецепти, які варто спробувати

10 листопада у США відзначають Національний день ванільних кексів — National Vanilla Cupcake Day. Це не державне свято, а неформальна гастрономічна дата, присвячена маленьким порційним тістечкам із ванільним смаком. Її відзначають домашньою випічкою, солодкими частуваннями та експериментами з начинками й кремами.

Національний день ванільних кексів щороку припадає на 10 листопада. Його включили до американського календаря гастрономічних свят, однак точна дата заснування та ім’я людини, яка запропонувала відзначати цей день, невідомі. National Day Calendar, один із ресурсів, що популяризує такі дати, прямо зазначає, що продовжує досліджувати походження свята. Тож говорити про офіційну історію його створення поки не доводиться.

Попри це, сама традиція присвячувати окремі дні улюбленим стравам давно стала частиною американської культури. У календарі можна знайти дати, присвячені шоколаду, пирогам, пончикам, морозиву та іншим десертам. День ванільних кексів — ще одна нагода згадати про просту домашню випічку, яка залишається популярною навіть серед великої кількості складних кондитерських десертів. Головна ідея свята — приготувати або придбати ванільний кекс, пригостити близьких і, за бажання, поділитися фотографією в соціальних мережах.

Звідки взялися кекси

Історія кексів у США набагато давніша за саме свято. Один із ранніх рецептів невеликих тістечок, які пропонували випікати в маленьких чашках, з’явився ще 1796 року в кулінарній книзі Амелії Сіммонс American Cookery. Це видання вважають однією з перших кулінарних книг, написаних і виданих у США. Тоді окремі порції тіста справді могли готувати в невеликих керамічних чашках або горнятках, адже звичних нам металевих форм для випічки ще не було.

Саме з такими способами приготування пов’язують походження назви cupcake. Її можна перекласти як «кекс у чашці». Є й інше пояснення: у старих рецептах інгредієнти часто вимірювали чашками, а не зважували на терезах. У 1828 році слово cupcake з’явилося в кулінарній книзі Елізи Леслі Seventy-five Receipts for Pastry, Cakes, and Sweetmeats. Це одна з найдавніших відомих письмових згадок назви.

З часом маленькі кекси стали звичними для американських домашніх кухонь. Їх почали випікати в окремих паперових формочках, а згодом — прикрашати кремом, глазур’ю, фруктами та різнокольоровою посипкою. Такий формат виявився зручним для дитячих свят, вечірок і сімейних зустрічей: кожен отримує окремий десерт, який не потрібно розрізати. Сьогодні капкейки можна побачити і в невеликих кав’ярнях, і на великих святкових столах.

Чому саме ванільні

Ванільні кекси здаються простими, але саме в цьому їхня особливість. Вони мають ніжний аромат і м’який смак, який добре поєднується з ягодами, шоколадом, карамеллю, горіхами та різними кремами. На відміну від десертів із великою кількістю добавок, у класичному ванільному кексі головну роль відіграє якість основних інгредієнтів. Особливо важливою є сама ваніль: натуральний екстракт або насіння зі стручка додають випічці виразного аромату.

Ваніль отримують із плодів орхідеї роду Vanilla. Її батьківщиною вважають Мексику, де цю рослину вирощували ще до приходу європейців. Згодом ваніль поширилася в інших тропічних регіонах. Сьогодні її вирощують, зокрема, на Мадагаскарі, який є одним із головних постачальників натуральної ванілі на світовий ринок.

Ця спеція потребує чималої роботи. Після збору стручки проходять тривалу обробку, під час якої набувають характерного темного кольору та насиченого аромату. У деяких регіонах квіти ванілі доводиться запилювати вручну, адже природні запилювачі не завжди трапляються там, де її вирощують. Саме тому натуральна ваніль може коштувати досить дорого. Для домашніх кексів, утім, достатньо якісного ванільного екстракту — він також дає приємний аромат і добре розкривається під час випікання.

Як відзначають День ванільних кексів

У цього дня немає суворих правил чи обов’язкових офіційних церемоній. Найпоширеніший спосіб долучитися до святкування — спекти кекси вдома або купити їх у кондитерській. Хтось обирає звичайні ванільні тістечка з масляним кремом, а хтось додає начинку, ягоди, шоколад чи незвичні спеції. Десерти можна приготувати для родини, друзів або колег, а також влаштувати невелике чаювання.

Ще одна популярна ідея — прикрашання кексів. Для цього використовують кондитерський мішок, різні насадки, крем, посипку, свіжі ягоди та їстівні прикраси. Особливо цікаво залучити до цього дітей: кожен може створити власний десерт і вибрати для нього начинку. У кондитерських до таких дат іноді готують спеціальні пропозиції або сезонні смаки, хоча це залежить від конкретного закладу.

У соціальних мережах свято зазвичай підтримують фотографіями домашньої випічки та рецептами. Для дописів використовують хештег #VanillaCupcakeDay. А якщо хочеться не просто скуштувати класичний десерт, а спробувати щось нове, можна поєднати ванільну основу з незвичними начинками. Нижче — три варіанти, які легко приготувати на домашній кухні.

Три рецепти ванільних кексів

Усі рецепти розраховані приблизно на 10–12 кексів. Для випікання знадобляться паперові формочки та стандартна форма для мафінів. Перед початком варто дістати масло, яйця й молоко з холодильника, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. Так тісто буде одноріднішим, а готові кекси — ніжнішими.

1. Класичні ванільні кекси з масляним кремом

Ніжна основа та повітряний крем — варіант для тих, хто хоче приготувати знайомий десерт без складних добавок.

Інгредієнти для тіста:

150 г пшеничного борошна;

150 г цукру;

115 г вершкового масла;

2 яйця;

120 мл молока;

1,5 чайної ложки розпушувача;

1,5–2 чайні ложки ванільного екстракту;

дрібка солі.

Для крему:

120 г вершкового масла;

200 г цукрової пудри;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

1–2 столові ложки молока.

Приготування:

Розігрійте духовку до 175 °C. Розкладіть паперові формочки у форму для кексів. Збийте м’яке вершкове масло із цукром до світлої пухкої маси. Додавайте яйця по одному, щоразу добре перемішуючи. Влийте ванільний екстракт. В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач і сіль. Додавайте суху суміш до масляної маси частинами, чергуючи з молоком. Перемішуйте лише до однорідності, щоб не зробити тісто щільним. Розкладіть тісто у формочки, заповнюючи їх приблизно на дві третини. Випікайте 18–22 хвилини. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою: вона має виходити з тіста без сирих слідів. Повністю охолодіть кекси. Для крему збийте м’яке масло, поступово додайте цукрову пудру, ваніль і трохи молока. Коли маса стане пишною, перекладіть її в кондитерський мішок і прикрасьте кекси.

За бажанням зверху можна додати ягоди, шоколадну стружку або кольорову посипку. Якщо немає кондитерського мішка, крем легко нанести звичайною ложкою чи лопаткою. Головне — не прикрашати гарячі кекси, інакше масло в кремі розтане.

2. Ванільні кекси з малиновою начинкою та вершковим сиром

У цьому рецепті солодка ванільна основа поєднується з легкою кислинкою малини. Начинка ховається всередині, тому десерт має приємний сюрприз у розрізі.

Інгредієнти для тіста:

150 г борошна;

140 г цукру;

100 г вершкового масла;

2 яйця;

100 мл молока;

1,5 чайної ложки розпушувача;

2 чайні ложки ванільного екстракту;

дрібка солі.

Для малинової начинки:

150 г малини — свіжої або замороженої;

40 г цукру;

1 чайна ложка лимонного соку;

1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю;

1 столова ложка води.

Для крему:

200 г вершкового сиру;

60 г м’якого вершкового масла;

80–100 г цукрової пудри;

1 чайна ложка ванільного екстракту.

Приготування:

Розігрійте духовку до 175 °C. Збийте масло із цукром, додайте яйця по одному, а потім ваніль. Змішайте борошно, розпушувач і сіль. Додавайте сухі інгредієнти до маси, чергуючи з молоком. Перемішайте до однорідності. Розкладіть тісто у формочки приблизно на дві третини об’єму. Випікайте 18–22 хвилини, після чого повністю охолодіть. Для начинки покладіть малину в невелику каструлю, додайте цукор і лимонний сік. Прогрівайте на слабкому вогні, поки ягоди не пустять сік і не почнуть розм’якшуватися. Окремо змішайте крохмаль із водою, влийте до малини й проваріть ще хвилину, постійно помішуючи. Начинка має загуснути. Повністю охолодіть її. У центрі кожного кексу зробіть невелике заглиблення ножем або спеціальним пристосуванням. Наповніть його малиновою масою. Для крему збийте масло із цукровою пудрою, додайте вершковий сир і ваніль. Перемішуйте до однорідності, не збиваючи надто довго. Прикрасьте кекси кремом.

Для декору підійдуть цілі ягоди малини, трохи лимонної цедри або тонка смужка білого шоколаду. Якщо використовуєте заморожені ягоди, їх не обов’язково повністю розморожувати перед приготуванням начинки. Такий десерт добре поєднує солодкість крему та ягідну кислинку, тому не здається надто нудотним.

3. Незвичайні ванільні кекси з лавандою та лимонним кремом

Цей варіант для тих, хто любить експериментувати. Ванільна основа отримує легкий квітковий аромат лаванди, а лимонний крем додає свіжості. Важливо не переборщити з лавандою, інакше її запах може стати надто різким.

Інгредієнти для тіста:

150 г борошна;

140 г цукру;

110 г вершкового масла;

2 яйця;

100 мл молока;

1,5 чайної ложки розпушувача;

1,5 чайної ложки ванільного екстракту;

½ чайної ложки харчової сушеної лаванди;

дрібка солі.

Для лимонного крему:

150 г вершкового сиру;

60 г м’якого вершкового масла;

90 г цукрової пудри;

цедра половини лимона;

1–2 чайні ложки лимонного соку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 175 °C. Сушену лаванду злегка розітріть пальцями або в ступці, щоб вона краще віддала аромат. Використовуйте лише харчову лаванду, призначену для кулінарії. Збийте масло із цукром до пишності. Додайте яйця по одному, ванільний екстракт і підготовлену лаванду. В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач і сіль. Поступово введіть суху суміш у тісто, чергуючи її з молоком. Розкладіть масу у формочки на дві третини об’єму. Випікайте приблизно 18–22 хвилини. Дайте кексам повністю охолонути. Для крему збийте вершкове масло із цукровою пудрою. Додайте вершковий сир, лимонну цедру та сік. Перемішайте до однорідної консистенції. Перекладіть крем у кондитерський мішок і прикрасьте охолоджені кекси. Зверху можна додати трохи лимонної цедри або кілька маленьких квіток харчової лаванди.

Ці кекси мають незвичний аромат, але смак залишається ніжним завдяки ванілі та вершковому крему. Лимон добре врівноважує квіткову нотку, тому десерт не стає надто солодким. Якщо раніше ви не використовували лаванду у випічці, краще почати з меншої кількості й за потреби додати її наступного разу. Так легше знайти баланс і не перебити основний смак.

День ванільних кексів — хороший привід згадати, що для смачного десерту не обов’язково потрібні складні техніки чи дорогі інгредієнти. Іноді достатньо якісної ванілі, правильно приготованого тіста та трохи фантазії з начинкою. А 10 листопада можна обрати будь-який із трьох рецептів, запросити близьких на чай і влаштувати власне маленьке солодке святкування.

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