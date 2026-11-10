Украинская делегация приступила к работе в ОАЭ — Умеров
Украинская делегация утром 10 ноября приступила к работе в Объединённых Арабских Эмиратах.
Подробности от Умерова
По его словам, первая встреча состоится с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединятся спецпредставители США — Стив Виткофф и Джаред Кушнер.
«Сверяем позиции и координируем шаги перед следующим этапом переговоров. Далее — трехсторонний формат с участием Украины, США и России», — уточнил Умеров.
Также он отметил, что украинскую делегацию вместе с ним представляют Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.
«Наши ключевые приоритеты — прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные меры. Работаем над тем, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир», — резюмирует Умеров.
Ранее Буданов намекнул, что уже находится в ОАЭ.
На переговорах в Абу-Даби будут присутствовать руководители ФСБ, готовившие вторжение в Украину.
Ранее российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с США и Украиной.
Россия усилила состав делегации на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, — Bloomberg.
Встреча в Абу-Даби пройдет без обсуждения прекращения огня — New York Times.