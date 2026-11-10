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Новости Мир

Украинская делегация приступила к работе в ОАЭ — Умеров

UA NEWS 10 Ноября 2026 10:04
Украинская делегация приступила к работе в ОАЭ — Умеров

Украинская делегация утром 10 ноября приступила к работе в Объединённых Арабских Эмиратах.

Подробности от Умерова

По его словам, первая встреча состоится с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединятся спецпредставители США — Стив Виткофф и Джаред Кушнер.
 

«Сверяем позиции и координируем шаги перед следующим этапом переговоров. Далее — трехсторонний формат с участием Украины, США и России», — уточнил Умеров.

Также он отметил, что украинскую делегацию вместе с ним представляют Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

«Наши ключевые приоритеты — прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные меры. Работаем над тем, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир», — резюмирует Умеров.

Ранее Буданов намекнул, что уже находится в ОАЭ. 

Об этом сообщил в Telegram-канале член нашей делегации Рустем Умеров.

На переговорах в Абу-Даби будут присутствовать руководители ФСБ, готовившие вторжение в Украину.
 

Ранее российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с США и Украиной.

Россия усилила состав делегации на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, — Bloomberg.

Встреча в Абу-Даби пройдет без обсуждения прекращения огня — New York Times.

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