Delegacja ukraińska rozpoczęła pracę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – Umerow

Rankiem 10 listopada delegacja ukraińska rozpoczęła pracę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Szczegóły od Umerowa

Jak poinformował, pierwsze spotkanie odbędzie się z przedstawicielami Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, NATO oraz Komisji Europejskiej, do których dołączą również specjalni przedstawiciele Stanów Zjednoczonych – Steve Witkoff i Jared Kushner.



„Uzgodnimy stanowiska i skoordynujemy działania przed kolejnym etapem negocjacji. Następnie odbędzie się spotkanie trójstronne z udziałem Ukrainy, USA i Rosji” – wyjaśnił Umerow.

Zaznaczył również, że w skład delegacji ukraińskiej, obok niego, wchodzą Kirill Budanow, Dawid Arakhamia, Siergiej Kislitsa oraz Wadim Skibicki.

„Nasze kluczowe priorytety to: zaprzestanie działań wojennych, wiarygodne powojenne gwarancje bezpieczeństwa, odbudowa gospodarcza i rozwój Ukrainy, a także działania humanitarne. Pracujemy nad tym, aby osiągnąć jak największy postęp w tych kwestiach i przybliżyć pokój” – podsumowuje Umerow.

Wcześniej Budanow zasugerował, że przebywa już w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.