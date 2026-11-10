Delegacja ukraińska rozpoczęła pracę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – Umerow
Rankiem 10 listopada delegacja ukraińska rozpoczęła pracę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Szczegóły od Umerowa
Jak poinformował, pierwsze spotkanie odbędzie się z przedstawicielami Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, NATO oraz Komisji Europejskiej, do których dołączą również specjalni przedstawiciele Stanów Zjednoczonych – Steve Witkoff i Jared Kushner.
„Uzgodnimy stanowiska i skoordynujemy działania przed kolejnym etapem negocjacji. Następnie odbędzie się spotkanie trójstronne z udziałem Ukrainy, USA i Rosji” – wyjaśnił Umerow.
Zaznaczył również, że w skład delegacji ukraińskiej, obok niego, wchodzą Kirill Budanow, Dawid Arakhamia, Siergiej Kislitsa oraz Wadim Skibicki.
„Nasze kluczowe priorytety to: zaprzestanie działań wojennych, wiarygodne powojenne gwarancje bezpieczeństwa, odbudowa gospodarcza i rozwój Ukrainy, a także działania humanitarne. Pracujemy nad tym, aby osiągnąć jak największy postęp w tych kwestiach i przybliżyć pokój” – podsumowuje Umerow.
Wcześniej Budanow zasugerował, że przebywa już w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
W rozmowach w Abu Zabi wezmą udział szefowie FSB, którzy przygotowywali inwazję na Ukrainę.
Wcześniej rosyjska delegacja przybyła do Abu Zabi na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą.
Rosja wzmocniła skład delegacji na rozmowach z Ukrainą i USA w Abu Zabi — podaje Bloomberg.
Spotkanie w Abu Zabi odbędzie się bez omawiania kwestii zawieszenia broni – New York Times.