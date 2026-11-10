We francuskim mieście Saint-Nicolas-de-Port skradziono relikwię zawierającą fragment ciała św. Mikołaja. Do zdarzenia doszło 2 listopada w miejscowej bazylice.

Podejrzany został zatrzymany. Przyznał się, że rozbił gablotę, zabrał relikwiarz, a następnie spalił i zniszczył relikwię. Mężczyzna uzasadnił swój czyn przekonaniem, że oddawanie czci ludzkim szczątkom jest formą bałwochwalstwa.

Skradziony fragment tradycyjnie uważano za część palca prawej dłoni św. Mikołaja. Według podań relikwia została przywieziona z włoskiego Bari do Lotaryngii już w 1098 roku.

Jednocześnie główna relikwia bazyliki pozostała nienaruszona. Jest ona przechowywana w skarbcu świątynnym w specjalnym relikwiarzu w kształcie dłoni.

Zniszczona relikwia miała szczególne znaczenie historyczne dla regionu, który przez wieki był ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym. Miasto tradycyjnie organizuje również uroczystości ku czci św. Mikołaja w przeddzień 6 grudnia.

Źródło: Daily Mail

Rosyjska Cerkiew Prawosławna potwierdziła utratę fragmentu relikwii – części szczątków średniowiecznego księcia moskiewskiego Dmitrija Donskiego, którą przewieziono na linię frontu w celu podniesienia morale okupantów. Rosyjscy żołnierze pozostawili relikwiarz z relikwią podczas chaotycznego odwrotu z miejsca modlitwy w pobliżu Limanu.

Do Kałusza w regionie Podkarpacia przewieziono relikwie św. Jana Chrzciciela w celu ich stałego przechowywania w kościele św. Archanioła Michała Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Relikwię przekazał papieski kanonik bazyliki Santa Maria Maggiore, biskup Ireniej Bilyk.

W Dobropillii w obwodzie donieckim złodziej ukradł w biały dzień z lokalnego kościoła relikwie św. Jerzego Zwycięzcy i zaniósł je do swojego domu, ponieważ słyszał o ich uzdrawiającej mocy. Policja zarzuca mu znieważenie zwłok zmarłego.

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