Film: W Sankt Petersburgu wybuchł samochód, w którym znajdował się rosyjski pułkownik
12 listopada w Sankt Petersburgu doszło do wybuchu samochodu, w którym znajdował się pułkownik armii rosyjskiej. W przekazanej informacji nie podano szczegółów dotyczących okoliczności tego zdarzenia.
W Szuszarach, przy szosie Kolpińskiej, rano 12 listopada rozległ się wybuch. Według informacji podanych przez media, wybuchł samochód, za kierownicą którego siedział żołnierz.
Jak podaje źródło gazety, zginął pułkownik. Obok niego znajdował się członek rodziny, który przeżył, ale odniósł rany.
Wcześniej w Rosji poinformowano o śmierci pilotów podczas ukraińskiego ataku na Sankt Petersburg.
Przypomnijmy, że w Rosji drony przeprowadziły masowe ataki na dziesiątki regionów, a w porcie Ust-Luga wybuchł pożar.
W nocy z 10 na 11 listopada drony zaatakowały port Ust-Luga w obwodzie leningradzkim w Rosji.