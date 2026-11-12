Film: W Sankt Petersburgu wybuchł samochód, w którym znajdował się rosyjski pułkownik

12 listopada w Sankt Petersburgu doszło do wybuchu samochodu, w którym znajdował się pułkownik armii rosyjskiej. W przekazanej informacji nie podano szczegółów dotyczących okoliczności tego zdarzenia.

W Szuszarach, przy szosie Kolpińskiej, rano 12 listopada rozległ się wybuch. Według informacji podanych przez media, wybuchł samochód, za kierownicą którego siedział żołnierz.

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Jak podaje źródło gazety, zginął pułkownik. Obok niego znajdował się członek rodziny, który przeżył, ale odniósł rany.

Wcześniej w Rosji poinformowano o śmierci pilotów podczas ukraińskiego ataku na Sankt Petersburg.

Przypomnijmy, że w Rosji drony przeprowadziły masowe ataki na dziesiątki regionów, a w porcie Ust-Luga wybuchł pożar.

W nocy z 10 na 11 listopada drony zaatakowały port Ust-Luga w obwodzie leningradzkim w Rosji.

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