+4° Киев +2° Варшава +10° Вашингтон
$ 45.59 € 50.52 zł 11.45
$ 45.59 € 50.52 zł 11.45
+4° Киев +2° Варшава +10° Вашингтон
Новости Мир

Видео: В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с российским полковником

UA NEWS 12 Ноября 2026 07:59
Видео: В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с российским полковником

В Санкт-Петербурге 12 ноября произошел взрыв автомобиля, в котором находился полковник РФ. Обстоятельства инцидента в предоставленном сообщении не уточняются.

 

В Шушарах на Колпинском шоссе утром 12 ноября прогремел взрыв. По данным издания, взорвался автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий.

По информации источника издания, погиб полковник. Рядом с ним находился член семьи, который выжил, но получил ранения.

Ранее в России заявили о гибели пилотов во время украинской атаки на Санкт-Петербург.

Напомним, в России дроны массово атаковали десятки регионов, в порту Усть-Луга вспыхнул пожар.

В ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России.

Читай нас в
Загружай наше приложение