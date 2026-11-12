Видео: В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с российским полковником

В Санкт-Петербурге 12 ноября произошел взрыв автомобиля, в котором находился полковник РФ. Обстоятельства инцидента в предоставленном сообщении не уточняются.

В Шушарах на Колпинском шоссе утром 12 ноября прогремел взрыв. По данным издания, взорвался автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/346576687046937422.mp4

По информации источника издания, погиб полковник. Рядом с ним находился член семьи, который выжил, но получил ранения.

Ранее в России заявили о гибели пилотов во время украинской атаки на Санкт-Петербург.

Напомним, в России дроны массово атаковали десятки регионов, в порту Усть-Луга вспыхнул пожар.

В ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России.

Читай нас в