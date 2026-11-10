Во Франции похитили и уничтожили фрагмент мощей святого Николая

В французском городе Сен-Николя-де-Пор похитили реликвию с фрагментом тела святого Николая. Инцидент произошел 2 ноября в местной базилике.

Подозреваемого задержали. Он признался, что разбил витрину, забрал реликварий, а затем сжег и разбил святыню. Мужчина объяснил свой поступок убеждением, что поклонение человеческим останкам является разновидностью идолопоклонства.

Похищенный фрагмент традиционно считался частью пальца правой руки святого Николая. По преданию, реликвию привезли из итальянского Бари в Лотарингию еще в 1098 году.

В то же время главная реликвия базилики осталась невредимой. Она хранится в храмовой сокровищнице в специальном реликварии в форме руки.

Уничтоженная святыня имела особое историческое значение для региона, который на протяжении веков был важным центром паломничества. Город также традиционно проводит торжества в честь святого Николая накануне 6 декабря.

Источник: Daily Mail

Русская православная церковь признала факт потери фрагмента реликвии — части останков средневекового московского князя Дмитрия Донского, которую привезли на передовую для поднятия боевого духа оккупантов. Российские военные оставили ковчег со святыней во время хаотического отступления с места молебна вблизи Лимана.

В Калуш на Прикарпатье доставили мощи святого Иоанна Крестителя для постоянного хранения в храме святого архистратига Михаила УГКЦ. Святыню передал папский каноник базилики Санта-Мария-Маджоре владыка Ириней Билык.

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