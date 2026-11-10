在法国，圣尼古拉的一块圣髑被盗并遭毁坏

在法国圣尼古拉-德-波尔市，一件包含圣尼古拉遗骸碎片的圣物被盗。该事件发生于11月2日，地点在当地的一座大教堂内。

嫌疑人已被拘留。他供认自己砸碎了展示柜，取走了圣髑盒，随后将这件圣物焚毁并砸碎。 该男子解释称，自己之所以这么做，是因为他认为崇拜人体遗骸是一种偶像崇拜。

被盗的遗骸碎片传统上被认为是圣尼古拉右手指的一部分。据传说，该圣物早在1098年就从意大利巴里被运到了洛林。

不过，大教堂的主要圣物并未受损。它被保存在教堂宝库中一个手形圣物盒内。

被毁的圣物对该地区具有特殊的歷史意义，该地区几个世纪以来一直是重要的朝圣中心。该市还传统上会在12月6日前夕举行庆祝圣尼古拉的庆典活动。

来源：《每日邮报》

俄罗斯东正教会承认遗物碎片丢失的事实——这部分中世纪莫斯科大公德米特里·唐斯基的遗骸，曾被运往前线以提振占领军的士气。 俄军在从利曼附近祈祷会现场仓促撤退时，遗留了装有圣物的圣龛。

圣约翰·施洗者的圣髑已被运送至卡尔帕蒂亚地区的卡卢什，将在乌克兰希腊天主教会圣大天使米迦勒教堂内永久供奉。 这件圣物由圣玛利亚大教堂的教廷教士伊里内伊·比利克主教移交。

在顿涅茨克州的道布罗皮利亚，一名窃贼因听说圣乔治·胜利者的圣髑具有治愈功效，竟在大白天从当地教堂盗走圣髑并将其带回家中。警方指控其犯有亵渎死者遗体的罪行。

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