总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，已有11个国家加入了弗雷亚（FREYJA）计划。他指出，欧洲有必要发展本国的反导导弹生产能力，并建立独立的反导防御体系，因为全球拥有此类生产能力的国家寥寥无几。

他在丹麦议会发表演讲时谈及此事。

“目前已有11个国家加入了该计划。每个国家都可以贡献自己的资源、经验和投资。通过合作，我们将获得共同的防御。 我很高兴，我们已经做好了一切准备，将与挪威朋友们一起，就在这里——哥本哈根——开设FREYJA办事处。我呼吁大家支持这一计划，”乌克兰总统说道。

国家元首指出，当欧洲拥有足够的自主反导防御能力，不再依赖他人时，俄罗斯将不得不对欧洲采取更加严肃的态度。

弹道导弹至今仍是俄罗斯联邦所拥有的最危险武器。一旦我们拥有足够的拦截器来击落其弹道导弹，俄罗斯将几乎变得毫无还手之力。这也将大大巩固欧洲在北约中的地位。

此外，据弗拉基米尔·泽连斯基称，构建新的安全架构至关重要。总统指出，尽管俄罗斯已数十年未遭任何国家攻击，却仍声称需要安全保障。 实际上，俄罗斯人想要毫无阻碍地干涉他国事务，在他们心血来潮时动用武力，并阻止任何对俄罗斯国内自由的支持。

“因为普京希望永远维持其个人权力，并将自己的帝国主义思想——在许多方面甚至纯粹是法西斯主义的思想——传给后代。 当决定我们这一地区未来几十年走向时——特别是美俄谈判期间——欧洲必须坐在谈判桌旁。这是乌克兰的坚定立场，”这位国家元首指出。

此前，泽连斯基在丹麦就海上无人机、雷达及“弗雷雅”（Freyja）系统的生产进行了讨论。

泽连斯基表示，乌克兰希望在今年冬天就对“弗雷亚”反导系统进行测试。

由10国联盟共同研发的弗雷亚反导系统拦截器的首次实战测试，计划于2027年年中进行。 9月30日，在布鲁塞尔举行的国防与航天峰会上，FirePoint防务公司总经理伊琳娜·特列赫透露了这一消息。

乌克兰正致力于扩大反导联盟，以打造一套高效、经济且适合大规模生产的反导系统，该系统的测试计划于今年进行。

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