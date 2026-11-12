Do europejskiego programu przeciwrakietowego FREYJA dołączyło 11 krajów — Zełenski

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że do programu FREYJA dołączyło już 11 państw. Jak stwierdził, Europa musi rozwijać własną produkcję rakiet przeciwrakietowych i stworzyć niezależny system obrony przeciwrakietowej, ponieważ niewiele krajów na świecie dysponuje takimi zdolnościami produkcyjnymi.

Wypowiedział się na ten temat podczas przemówienia w duńskim parlamencie.

„Do programu dołączyło już 11 krajów. Każdy z nich może wnieść swój wkład w postaci zasobów, doświadczenia i inwestycji. Razem zapewnimy sobie wspólną ochronę. Cieszę się, że przygotowaliśmy już wszystko do otwarcia biura FREYJA właśnie tutaj, w Kopenhadze, wraz z naszymi norweskimi przyjaciółmi. Wzywam was do poparcia tego programu” – powiedział prezydent Ukrainy.

Głowa państwa zauważyła, że gdy Europa będzie dysponować wystarczającymi własnymi środkami obrony przeciwrakietowej, by nie być już zależną od nikogo innego, Rosja będzie musiała traktować Europę znacznie poważniej.

Pociski balistyczne nadal stanowią najniebezpieczniejszą broń, jaką dysponuje Rosja. A Rosja stanie się niemal bezsilna, gdy tylko będziemy dysponować wystarczającą liczbą przechwytujących pocisków, by zestrzeliwać jej pociski balistyczne. To również znacznie wzmocni pozycję Europy w NATO.

Ponadto, według Wołodymyra Zełenskiego, ważne jest stworzenie nowej architektury bezpieczeństwa. Prezydent zauważył, że Rosja deklaruje potrzebę gwarancji bezpieczeństwa dla siebie, chociaż od wielu dziesięcioleci nikt nie zaatakował Federacji Rosyjskiej. W rzeczywistości Rosjanie chcą bez przeszkód ingerować w sprawy innych państw, stosować siłę, kiedy tylko im się podoba, oraz uniemożliwić jakiekolwiek poparcie dla wolności wewnątrz Rosji.

„Ponieważ Putin chce na zawsze zachować swoją osobistą władzę i przekazać kolejnym pokoleniom swoje imperialistyczne, a pod wieloma względami po prostu faszystowskie poglądy. A kiedy podejmowane są decyzje dotyczące tego, jak będą wyglądały kolejne dziesięciolecia tutaj, w naszej części świata – w szczególności podczas negocjacji między Ameryką a Rosją – Europa musi zasiadać przy stole negocjacyjnym. To nasze stanowcze stanowisko w Ukrainie” – zaznaczył głowa państwa.

Wcześniej Zełenski omówił w Danii produkcję dronów morskich, radarów oraz systemu Freyja.

Ukraina chce przetestować system antybalistyczny FREYJA już tej zimy — Zelenski.

Pierwsze testy bojowe przechwytującego modułu systemu antybalistycznego Freyja, opracowywanego w ramach koalicji dziesięciu państw, zaplanowano na połowę 2027 roku. Informację tę przekazała 30 września podczas szczytu poświęconego obronności i przestrzeni kosmicznej w Brukseli dyrektor generalna firmy zbrojeniowej FirePoint, Iryna Terekh.

Ukraina pracuje nad rozszerzeniem Koalicji Antybalistycznej w celu stworzenia skutecznego, dostępnego i nadającego się do produkcji na dużą skalę systemu przeciwdziałania rakietom wroga, którego testy zaplanowano na bieżący rok.

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