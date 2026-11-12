До європейської антибалістичної програми FREYJA долучилися 11 країн — Зеленський

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що учасниками програми FREYJA вже стали 11 держав. За його словами, Європі необхідно розвивати власне виробництво протибалістичних ракет і створити незалежну систему протиракетної оборони, адже таких виробничих спроможностей у світі мають небагато країн.

Про це він сказав під час виступу в парламенті Данії.

«До програми вже приєдналися 11 країн. І кожна країна може долучитися своїми ресурсами, своїм досвідом та своїми інвестиціями. І разом ми отримаємо спільний захист. Я радий, що ми вже підготували все для відкриття офісу FREYJA саме тут, у Копенгагені, разом із нашими норвезькими друзями. Я закликаю вас підтримати цю програму», — сказав Президент України.

Глава держави зауважив, що коли Європа матиме достатньо власних засобів антибалістичного захисту, щоб більше не залежати від когось іншого, росії доведеться ставитися до Європи набагато серйозніше.

Балістичні ракети й досі є найнебезпечнішою зброєю, якою володіє рф. І росія стане майже беззубою, щойно в нас буде достатньо перехоплювачів, щоб збивати її балістику. І це також значно зміцнить позиції Європи в НАТО.

Крім того, за словами Володимира Зеленського, важливою є побудова нової архітектури безпеки. Президент зауважив, що росія заявляє про необхідність гарантій безпеки для неї, хоча на рф уже багато десятиліть ніхто не нападав. Насправді росіяни хочуть безперешкодно втручатися у справи інших держав, застосовувати силу тоді, коли їм заманеться, та унеможливити будь-яку підтримку свободи всередині росії.

«Бо Путін хоче назавжди зберегти свою особисту владу та передати наступним поколінням свої імперіалістичні й багато в чому просто фашистські погляди. І коли ухвалюються рішення про те, якими будуть наступні десятиліття тут, у нашій частині світу, — зокрема й під час переговорів між Америкою та росією, — Європа має бути за столом переговорів. Це наша тверда позиція в Україні», — зазначив глава держави.

Раніше Зеленський обговорив у Данії виробництво морських дронів, радарів та системи Freyja.

Україна хоче випробувати антибалістичну систему FREYJA вже цієї зими — Зеленський.

Перше бойове випробування перехоплювача протибалістичної системи Freyja, що розробляється в межах коаліції з 10 держав, заплановане на середину 2027 року. Про це під час саміту з оборони і космосу у Брюсселі 30 вересня повідомила генеральна директорка оборонної компанії FirePoint Ірина Терех.

Україна працює над розширенням Антибалістичної коаліції для створення ефективної, доступної та придатної до масштабного виробництва системи протидії ворожим ракетам, випробування якої заплановані на поточний рік.

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