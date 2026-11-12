К европейской противоракетной программе FREYJA присоединились 11 стран — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что участниками программы FREYJA уже стали 11 государств. По его словам, Европе необходимо развивать собственное производство противобаллистических ракет и создать независимую систему противоракетной обороны, ведь такими производственными возможностями в мире обладают лишь немногие страны.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте Дании.

«К программе уже присоединились 11 стран. И каждая страна может внести свой вклад своими ресурсами, своим опытом и своими инвестициями. И вместе мы обеспечим общую защиту. Я рад, что мы уже подготовили все для открытия офиса FREYJA именно здесь, в Копенгагене, вместе с нашими норвежскими друзьями. Я призываю вас поддержать эту программу», — сказал Президент Украины.

Глава государства отметил, что когда у Европы будет достаточно собственных средств противоракетной защиты, чтобы больше не зависеть от кого-либо другого, России придется относиться к Европе гораздо серьезнее.

Балистические ракеты до сих пор остаются самым опасным оружием, которым располагает РФ. И Россия станет практически беззубой, как только у нас будет достаточно перехватчиков, чтобы сбивать её баллистические ракеты. И это также значительно укрепит позиции Европы в НАТО.

Кроме того, по словам Владимира Зеленского, важно построить новую архитектуру безопасности. Президент отметил, что Россия заявляет о необходимости гарантий безопасности для себя, хотя на РФ уже много десятилетий никто не нападал. На самом деле россияне хотят беспрепятственно вмешиваться в дела других государств, применять силу тогда, когда им вздумается, и сделать невозможной любую поддержку свободы внутри России.

«Потому что Путин хочет навсегда сохранить свою личную власть и передать следующим поколениям свои империалистические и во многом просто фашистские взгляды. И когда принимаются решения о том, какими будут следующие десятилетия здесь, в нашей части мира, — в том числе и в ходе переговоров между Америкой и Россией, — Европа должна быть за столом переговоров. Это наша твердая позиция в Украине», — отметил глава государства.

Ранее Зеленский обсудил в Дании производство морских дронов, радаров и системы Freyja.

Украина хочет испытать противоракетную систему FREYJA уже этой зимой — Зеленский.

Первое боевое испытание перехватчика противоракетной системы Freyja, разрабатываемой в рамках коалиции из 10 государств, запланировано на середину 2027 года. Об этом во время саммита по вопросам обороны и космоса в Брюсселе 30 сентября сообщила генеральный директор оборонной компании FirePoint Ирина Терех.

Украина работает над расширением Антибаллистической коалиции для создания эффективной, доступной и пригодной для масштабного производства системы противодействия вражеским ракетам, испытания которой запланированы на текущий год.

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