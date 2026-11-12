宝格丽（Bulgari）的一颗粉色钻石在拍卖会上以1460万美元的价格售出

世界上最稀有的钻石之一——24克拉的宝格丽粉钻（Bulgari Pink）——在拍卖会上以1460万美元的价格成交。 这颗祖母绿切工的珍宝在私人家族收藏中珍藏了70余年。它被认为极为独特，甚至被誉为粉钻界的“蒙娜丽莎”。

“宝格丽粉钻”重24克拉，以浓郁的粉红色泽著称。 它产自印度著名的戈尔康达矿区——该矿区孕育了众多世界闻名的宝石，其中包括点缀在女王王冠上的“科伊努尔”钻石。

这颗钻石在私人家族收藏中保存了70余年。据研究人员称，现任所有者的曾祖父和曾祖母于1950年代购得此钻。 随后，这颗钻石被转交给位于罗马的宝格丽珠宝屋，当时该品牌正迅速跻身世界领先品牌之列。

正是宝格丽的工匠们对这颗原石进行了打磨，将其制成了一件珠宝作品。

这颗钻石属于IIa型——一种极其稀有的钻石类别，其中未检测到可测量的氮或硼杂质。

此外，这颗钻石被归类为“浓彩粉红”（Fancy Intense Pink），这是宝石界最受追捧的颜色类别之一。

据美国宝石学院（GIA）研究与鉴定高级副总裁武伊·万博士介绍，天然粉红钻石极为罕见，而如此尺寸和品质的宝石更是凤毛麟角。

GIA专家研究过的绝大多数天然粉色钻石重量均不足1克拉。而宝格丽粉钻重达24克拉，呈现浓郁的粉红色泽，净度等级为VVS2。

研究人员解释称，天然粉红钻石的独特色泽源于氮空位中心——即晶格中存在的特殊结构缺陷。

在佳士得日内瓦分部拍卖会前夕，该拍卖行珠宝部国际总监马克斯·福塞特将“宝格丽粉钻”誉为粉钻界的“蒙娜丽莎”。

这一评价凸显了这颗宝石的非凡之处，它兼具稀有的色泽、可观的重量、极高的净度以及丰富的历史渊源。

最终，这颗珍贵宝石以1460万美元成交，印证了收藏家们对独特天然钻石的高度关注。

《每日邮报》对此进行了报道。

此前，重达888.88克拉的黑色钻石Infinity在迪拜首次公开亮相。这颗钻石由比利时公司Diamond Trading NV于10月26日在迪拜钻石大会上展示。

一名美国海军预备役军人于在TikTok直播期间，在阿肯色州发现了一颗重达6.03克拉的钻石。这颗珍贵宝石的价值估计超过100万美元。

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