Różowy diament marki Bulgari został sprzedany na aukcji za 14,6 mln dolarów

Jeden z najrzadszych diamentów na świecie — 24-karatowy różowy kamień Bulgari Pink — został sprzedany na aukcji za 14,6 miliona dolarów. Ten klejnot o szlifie szmaragdowym przez ponad 70 lat znajdował się w prywatnej kolekcji rodzinnej. Uważa się go za tak wyjątkowy, że nazywany jest „Mona Lisą” wśród różowych diamentów.

Diament Bulgari Pink waży 24 karaty i wyróżnia się intensywnym różowym kolorem. Został wydobyty w słynnych indyjskich kopalniach Golconda — złożu, z którego pochodzi wiele znanych na całym świecie kamieni szlachetnych, w tym „Koh-i-Noor”, zdobiący koronę królowej.

Przez ponad 70 lat diament znajdował się w prywatnej kolekcji rodzinnej. Według informacji badaczy, w latach 50. XX wieku nabyli go pradziadek i prababcia obecnego właściciela. Następnie kamień przekazano domowi jubilerskiemu Bulgari w Rzymie, który w tamtym czasie dynamicznie stawał się jedną z wiodących światowych marek.

To właśnie mistrzowie Bulgari obrobili surowy diament i przekształcili go w biżuterię.

Kamień należy do typu IIa — niezwykle rzadkiej kategorii diamentów, w których nie wykrywa się mierzalnych domieszek azotu ani boru.

Ponadto diament ten klasyfikowany jest jako Fancy Intense Pink — „intensywny róż”. Jest to jedna z najbardziej pożądanych kategorii kolorystycznych wśród kamieni szlachetnych.

Według starszego wiceprezesa ds. badań i identyfikacji w Amerykańskim Instytucie Gemmologicznym (GIA), dr. Wui Vana, naturalne różowe diamenty występują bardzo rzadko, a kamienie tej wielkości i jakości są zjawiskiem wyjątkowo rzadkim.

Większość naturalnych różowych diamentów, które badali specjaliści z GIA, waży mniej niż jeden karat. Natomiast Bulgari Pink waży 24 karaty, ma intensywny różowy kolor i czystość na poziomie VVS2.

Badacze wyjaśniają, że niezwykłe zabarwienie naturalnych różowych diamentów wiąże się z obecnością centrów azotowo-wakansowych — szczególnych defektów strukturalnych w sieci krystalicznej.

W przeddzień aukcji w genewskim oddziale domu aukcyjnego Christie’s międzynarodowy dyrektor działu biżuterii Max Fosett nazwał Bulgari Pink „Mona Lisą” wśród różowych diamentów.

Taka charakterystyka podkreśla wyjątkowość kamienia, który łączy w sobie rzadki kolor, znaczną masę, wysoką czystość oraz bogatą historię.

Ostatecznie ten klejnot został sprzedany za 14,6 miliona dolarów, co potwierdziło duże zainteresowanie kolekcjonerów unikalnymi, naturalnymi diamentami.

Informację tę podaje Daily Mail.

Wcześniej w Dubaju po raz pierwszy publicznie zaprezentowano czarny diament „Infinity” o masie 888,88 karatów. Został on zaprezentowany przez belgijską firmę Diamond Trading NV podczas konferencji diamentowej w Dubaju 26 października.

Żołnierz rezerwy Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych znalazł w stanie Arkansas diament o masie 6,03 karata podczas transmisji na żywo w serwisie TikTok. Wartość tego drogocennego kamienia szacuje się na ponad 1 mln dolarów.

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