Розовый бриллиант Bulgari был продан на аукционе за 14,6 млн долларов

Один из самых редких бриллиантов в мире — 24-каратный розовый камень Bulgari Pink — был продан на аукционе за 14,6 миллиона долларов. Драгоценный камень с изумрудной огранкой более 70 лет хранился в частной семейной коллекции. Его считают настолько уникальным, что называют «Мона Лизой» среди розовых бриллиантов.

Бриллиант Bulgari Pink весит 24 карата и отличается насыщенным розовым цветом. Его добыли на знаменитых индийских рудниках Голконды — месторождении, откуда происходят многие известные в мире драгоценные камни, в частности «Кохинур», украшающий корону королевы.

Более 70 лет бриллиант находился в частной семейной коллекции. По информации исследователей, в 1950-х годах его приобрели прадед и прабабушка нынешнего владельца. Впоследствии камень передали ювелирному дому Bulgari в Риме, который к тому времени активно превращался в один из ведущих мировых брендов.

Именно мастера Bulgari обработали необработанный алмаз и превратили его в ювелирное изделие.

Камень относится к типу IIa — чрезвычайно редкой категории бриллиантов, в которых не обнаруживается измеримых примесей азота или бора.

Кроме того, бриллиант классифицируется как Fancy Intense Pink — «насыщенный розовый». Это одна из наиболее востребованных цветовых категорий среди драгоценных камней.

По словам старшего вице-президента по исследованиям и идентификации Геммологического института Америки (GIA) доктора Вуи Вана, природные розовые бриллианты встречаются очень редко, а камни такого размера и качества — исключительно редкое явление.

Большинство природных розовых бриллиантов, которые исследовали специалисты GIA, весят менее одного карата. В то же время Bulgari Pink имеет вес 24 карата, насыщенный розовый цвет и чистоту уровня VVS2.

Исследователи объясняют, что необычная окраска природных розовых алмазов связана с наличием азотно-вакансионных центров — особых структурных дефектов в кристаллической решетке.

Накануне торгов в женевском отделении аукционного дома Christie’s международный руководитель ювелирного департамента Макс Фоссетт назвал Bulgari Pink «Мона Лизой» среди розовых бриллиантов.

Такая характеристика подчеркивает исключительность камня, который сочетает в себе редкий цвет, значительный вес, высокую чистоту и богатую историю.

В итоге драгоценный камень был продан за 14,6 миллиона долларов, что подтвердило высокий интерес коллекционеров к уникальным природным бриллиантам.

Об этом пишет Daily Mail.

Ранее в Дубае впервые публично показали черный бриллиант «Инфинити» весом 888,88 карата. Его представила бельгийская компания Diamond Trading NV во время Дубайской алмазной конференции 26 октября.

Военнослужащий резерва ВМС США нашел в Арканзасе алмаз весом 6,03 карата во время прямой трансляции в TikTok. Стоимость драгоценного камня оценивается более чем в $1 млн.

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