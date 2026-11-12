Евродепутаты предлагают передать замороженные активы России под контроль ЕС

Европейский Союз должен взять под собственное управление замороженные счета Центрального банка России, хранящиеся в депозитарии Euroclear. С такой инициативой выступили евродепутаты. По их мнению, это позволит создать резервный механизм финансирования Украины на случай, если имеющихся источников международной поддержки окажется недостаточно.

Об этом говорится в письме, подписанном более чем 70 депутатами Европейского парламента из шести политических групп. Документ, с которым ознакомился Укринформ, адресован премьер-министру Ирландии Михолу Мартину, председателю Европейского совета Антониу Кошти, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, верховному представителю ЕС Кае Каллас и еврокомиссару по вопросам экономики Валдису Домбровскису.

В сентябре евродепутаты уже обращались к руководству ЕС с призывом перевести замороженные суверенные счета России из депозитариев в государствах-членах в специальный механизм Евросоюза, который будет выполнять функции их хранителя.

«Мы пишем снова, поскольку пришло время действовать», — отмечают авторы письма на фоне подготовки Еврокомиссией предложений по покрытию финансовых потребностей Украины в 2027 году.

Они напоминают, что, по оценкам Киева, в следующем году Украине понадобится ещё около 70 млрд евро, чтобы обеспечить функционирование государства и нужды армии.

«Предоставив кредит на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро, ЕС уже продемонстрировал готовность поддерживать Украину. Однако дефицит финансирования продолжает расти. Во время недавнего заседания Европейского совета президент Зеленский выдвинул конкретное предложение — создать «специальный механизм под контролем ЕС» для управления российскими активами. Мы убеждены, что Евросоюз должен откликнуться на эту просьбу», — пишут законодатели.

Они напомнили, что прошлогодняя попытка задействовать эти активы не увенчалась успехом, поскольку Бельгия, где в системе Euroclear хранится около 185 млрд евро российских средств, опасалась остаться один на один с судебными исками и ответными мерами со стороны России.

«Передача активов счетов под управление ЕС должна решить эту проблему. Счета Центробанка РФ вместе с соответствующими обязательствами будут переведены в специальный механизм Евросоюза, благодаря чему у Euroclear больше не будет обязательств перед Москвой. В то же время Россия останется владельцем средств, которые просто будут храниться у другого управляющего», — поясняют евродепутаты.

Авторы письма отмечают, что ЕС уже прибегал к подобному шагу: в 2003 году, во исполнение резолюции Совета безопасности ООН, Евросоюз обязал перевести замороженные суверенные активы Ирака, хранившиеся на его территории, на счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

В случае такого перевода ЕС должен взять на себя совместную ответственность за защиту Бельгии, Euroclear и других депозитариев от возможных убытков, связанных с этой операцией, одновременно принимая меры по минимизации рисков. Поскольку речь идет обо всех замороженных счетах в Евросоюзе, соответствующая нагрузка будет справедливо распределена между государствами-членами, отмечают евродепутаты.

«Уже существует предложение, известное как «Российский трансфер», в котором подробно описано, как это можно реализовать», — говорится в письме.

Авторы письма подчеркивают, что поддерживают любой жизнеспособный вариант покрытия финансового дефицита Украины в 2027 году, который рассматривает Еврокомиссия. В то же время, независимо от выбранного решения, ЕС должен взять под свое управление счета Центрального банка РФ. Это позволит создать финансовые инструменты резервного назначения, к которым можно будет обратиться, если других источников средств не хватит.

«Объем этих активов достаточен для обеспечения поддержки Украины до 2029 года, то есть в течение периода, охватывающего выборы в нескольких государствах-членах, после которых дальнейшее финансирование Украины может оказаться под вопросом. Они также могут обеспечить финансирование после следующих президентских выборов в США», — заявили евродепутаты.

Они пояснили, что после передачи активов под управление ЕС их нельзя будет использовать в качестве предмета торга на переговорах, проходящих без участия Европы.

«Решительные действия сейчас продемонстрируют Москве, что цена её войны продолжает расти, а именно это и заставит её пойти на серьёзные переговоры», — подчеркивают евродепутаты.

Они также отмечают, что статья 122(1) Договора о функционировании ЕС позволяет Евросовету принимать решения квалифицированным большинством голосов — именно так в декабре прошлого года было продлено замораживание этих активов.

По мнению евродепутатов, если ЕС примет соответствующее решение, другие партнеры могут последовать его примеру. Великобритания заявила о намерении вернуться к этому вопросу, а Канада еще в прошлом году была готова действовать совместно с Евросоюзом.

Учитывая это, евродепутаты призвали Европейскую комиссию включить передачу функций управляющего российскими активами в предложение, которое она готовит для Европейского совета, а сам Совет — принять соответствующее решение до конца года.

Об этом говорится в письме, подписанном более чем 70 депутатами Европейского парламента из шести политических групп. Документ, с которым ознакомился Укринформ, адресован премьер-министру Ирландии Михолу Мартину, председателю Европейского совета Антониу Кошти, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, верховному представителю ЕС Кае Каллас и еврокомиссару по вопросам экономики Валдису Домбровскису.

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