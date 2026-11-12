欧洲议会议员提议将俄罗斯的冻结资产移交欧盟监管

欧盟应接管存放在Euroclear托管机构的俄罗斯中央银行被冻结账户。 欧洲议会议员们提出了这一倡议。他们认为，此举将建立一个为乌克兰提供资金的备用机制，以防现有国际援助来源不足。

这一点在由来自六个政治团体的70多名欧洲议会议员联署的一封信中有所提及。乌克兰通讯社查阅的这份文件，收件人为爱尔兰总理米霍尔·马丁、 欧洲理事会主席安东尼奥·科什蒂、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩、欧盟高级代表凯·卡拉斯以及欧盟经济事务专员瓦尔迪斯·多姆布罗夫斯基斯。

今年9月，欧洲议会议员曾致函欧盟领导层，呼吁将俄罗斯被冻结的主权账户从成员国的托管机构转移至欧盟的专项机制，由该机制履行托管职能。

“我们再次致函，因为现在是采取行动的时候了，”信件起草者在欧盟委员会正就满足乌克兰2027年财政需求制定提案的背景下指出。

他们提醒道，据基辅方面估算，明年乌克兰还需要约700亿欧元，以确保国家运转和满足军队需求。

“欧盟已通过提供900亿欧元的支持贷款，展现出支持乌克兰的意愿。然而，资金缺口仍在持续扩大。 在最近一次欧洲理事会会议上，泽连斯基总统提出了一项具体建议——建立一个‘由欧盟监管的特别机制’来管理俄罗斯资产。 我们坚信，欧盟应当对此请求作出回应，”议员们写道。

他们提醒道，去年动用这些资产的尝试未能成功， 因为比利时——其Euroclear系统中存有约1850亿欧元的俄罗斯资金——担心会独自面对来自俄罗斯的诉讼和报复措施。

“将账户资产移交欧盟管理应能解决这一问题。俄罗斯联邦中央银行的账户及其相关债务将转移至欧盟的专项机制，从而使Euroclear不再对莫斯科承担任何债务。 与此同时，俄罗斯仍将是这些资金的所有者，只是由另一家管理机构代为保管，”欧洲议会议员们解释道。

信件起草者指出，欧盟此前曾采取过类似举措： 2003年，为执行联合国安理会决议，欧盟要求将存放在其境内的伊拉克被冻结主权资产转入纽约联邦储备银行的账户。

若进行此类转移，欧盟应承担共同责任，保护比利时、Euroclear及其他托管机构免受与该操作相关的潜在损失，同时采取措施将风险降至最低。 欧洲议会议员指出，鉴于此事涉及欧盟境内的所有被冻结账户，相应的负担将在成员国之间公平分担。

“目前已有被称为‘俄罗斯转账’的提案，其中详细阐述了如何实现这一目标，”信中写道。

信件起草者强调，他们支持欧盟委员会正在考虑的任何可行的方案，以弥补乌克兰2027年的财政赤字。 与此同时，无论最终选择何种方案，欧盟都应接管俄罗斯联邦中央银行的账户。这将有助于建立储备性质的金融工具，当其他资金来源不足时，可动用这些工具。

“这些资产的规模足以确保对乌克兰的支持持续到2029年，即涵盖多个成员国大选的时期——在此之后，对乌克兰的进一步资助可能会面临不确定性。 这些资产还可确保在美国下届总统大选后继续提供资金支持，”欧洲议会议员们表示。

他们解释称，一旦这些资产移交欧盟管理，就不能在欧洲未参与的谈判中将其作为筹码。

“此刻采取果断行动将向莫斯科表明，其发动战争的代价仍在不断攀升，而这正是迫使其进行严肃谈判的关键，”欧洲议会议员们强调道。

他们还指出，《欧盟运作条约》第122(1)条允许欧洲理事会以合格多数票通过决议——正是通过这种方式，去年12月才延长了对这些资产的冻结期限。

欧洲议会议员认为，如果欧盟通过相关决议，其他合作伙伴可能会效仿。英国已表示打算重新审议这一问题，而加拿大早在去年就已表示愿意与欧盟共同行动。

有鉴于此，欧洲议会议员呼吁欧盟委员会将其拟向欧洲理事会提交的提案中纳入移交俄罗斯资产管理人职能的内容，并呼吁欧洲理事会于年底前通过相关决议。

这一呼吁载于一封由来自六个政治团体的70多名欧洲议会议员联署的信函中。乌克兰通讯社查阅的这份文件，收件人为爱尔兰总理米霍尔·马丁、 欧洲理事会主席安东尼奥·科什蒂、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩、欧盟高级代表凯·卡拉斯以及欧盟经济事务专员瓦尔迪斯·多姆布罗夫斯基斯。

需要指出的是，各方希望将俄罗斯的冻结资金移交至欧盟的新机构。

瑞典再次提出了俄罗斯被冻结资产的问题。

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