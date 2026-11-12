Eurodeputowani proponują przekazanie zamrożonych aktywów Rosji pod kontrolę UE

Unia Europejska powinna przejąć kontrolę nad zamrożonymi rachunkami Rosyjskiego Banku Centralnego, które są przechowywane w depozytariuszu Euroclear. Z taką inicjatywą wystąpili europosłowie. Ich zdaniem pozwoli to stworzyć rezerwowy mechanizm finansowania Ukrainy na wypadek, gdyby dotychczasowe źródła międzynarodowego wsparcia okazały się niewystarczające.

Mowa o tym w liście podpisanym przez ponad 70 posłów do Parlamentu Europejskiego z sześciu grup politycznych. Dokument, z którym zapoznała się agencja Ukrinform, jest skierowany do premiera Irlandii Micheala Martina, przewodniczącemu Rady Europejskiej António Costa, przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, wysokiej przedstawicielce UE Kai Kallas oraz komisarzowi ds. gospodarki Valdisowi Dombrovskisowi.

We wrześniu europosłowie zwrócili się już do przywódców UE z apelem o przeniesienie zamrożonych rachunków suwerennych Rosji z depozytariuszy w państwach członkowskich do specjalnego mechanizmu Unii Europejskiej, który będzie pełnił funkcję ich depozytariusza.

„Piszemy ponownie, ponieważ nadszedł czas na działanie” – zaznaczają autorzy listu w kontekście przygotowywanych przez Komisję Europejską propozycji dotyczących pokrycia potrzeb finansowych Ukrainy w 2027 roku.

Przypominają oni, że według szacunków Kijowa w przyszłym roku Ukraina będzie potrzebowała jeszcze około 70 mld euro, aby zapewnić funkcjonowanie państwa i zaspokoić potrzeby armii.

„Udzielając Ukrainie kredytu w wysokości 90 mld euro, UE wykazała już gotowość do wspierania tego kraju. Jednak deficyt finansowania nadal rośnie. Podczas niedawnego posiedzenia Rady Europejskiej prezydent Zełenski przedstawił konkretną propozycję – utworzenie »specjalnego mechanizmu pod kontrolą UE« do zarządzania rosyjskimi aktywami. Jesteśmy przekonani, że Unia Europejska powinna odpowiedzieć na tę prośbę” – piszą prawodawcy.

Przypomnieli, że zeszłoroczna próba wykorzystania tych aktywów nie zakończyła się sukcesem, ponieważ Belgia, gdzie w systemie Euroclear przechowywanych jest około 185 mld euro rosyjskich środków, obawiała się, że zostanie sama w obliczu pozwów sądowych i działań odwetowych ze strony Rosji.

„Przekazanie aktywów z rachunków pod zarząd UE powinno rozwiązać ten problem. Rachunki Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej wraz z odpowiednimi zobowiązaniami zostaną przeniesione do specjalnego mechanizmu Unii Europejskiej, dzięki czemu Euroclear nie będzie już miał żadnych zobowiązań wobec Moskwy. Jednocześnie Rosja pozostanie właścicielem środków, które będą po prostu przechowywane przez innego zarządcę” – wyjaśniają europosłowie.

Autorzy listu zwracają uwagę, że UE podjęła już podobny krok: w 2003 roku, w wykonaniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, Unia Europejska zobowiązała się do przeniesienia zamrożonych aktywów suwerennych Iraku, przechowywanych na jej terytorium, na rachunek w Federalnym Banku Rezerwowym w Nowym Jorku.

W przypadku takiego przeniesienia UE powinna przejąć wspólną odpowiedzialność za ochronę Belgii, Euroclear i innych depozytariuszy przed ewentualnymi stratami związanymi z tą operacją, podejmując jednocześnie działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka. Ponieważ chodzi o wszystkie zamrożone rachunki w Unii Europejskiej, odpowiedni ciężar zostanie sprawiedliwie rozłożony między państwa członkowskie – zaznaczają europosłowie.

„Istnieje już propozycja znana jako »rosyjski transfer«, w której szczegółowo opisano, jak można to zrealizować” – czytamy w liście.

Autorzy listu podkreślają, że popierają każdy realny wariant pokrycia deficytu finansowego Ukrainy w 2027 roku, rozważany przez Komisję Europejską. Jednocześnie, niezależnie od wybranego rozwiązania, UE powinna przejąć kontrolę nad rachunkami Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej. Umożliwi to stworzenie rezerwowych instrumentów finansowych, z których będzie można skorzystać, jeśli zabraknie innych źródeł środków.

„Wartość tych aktywów jest wystarczająca, aby zapewnić wsparcie dla Ukrainy do 2029 roku, czyli w okresie obejmującym wybory w kilku państwach członkowskich, po których dalsze finansowanie Ukrainy może stanąć pod znakiem zapytania. Mogą one również zapewnić finansowanie po kolejnych wyborach prezydenckich w USA” – oświadczyli europosłowie.

Wyjaśnili, że po przekazaniu aktywów pod zarząd UE nie będzie można ich wykorzystać jako karty przetargowej w negocjacjach toczących się bez udziału Europy.

„Zdecydowane działania podjęte teraz pokażą Moskwie, że cena jej wojny wciąż rośnie, a właśnie to zmusi ją do podjęcia poważnych negocjacji” – podkreślają europosłowie.

Zwracają oni również uwagę, że art. 122 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pozwala Radzie Europejskiej podejmować decyzje większością kwalifikowaną – właśnie w ten sposób w grudniu ubiegłego roku przedłużono zamrożenie tych aktywów.

Zdaniem europosłów, jeśli UE podejmie odpowiednią decyzję, inni partnerzy mogą pójść w jej ślady. Wielka Brytania ogłosiła zamiar powrotu do tej kwestii, a Kanada już w zeszłym roku była gotowa do wspólnego działania z Unią Europejską.

W związku z tym europosłowie wezwali Komisję Europejską do uwzględnienia przekazania funkcji zarządcy rosyjskich aktywów w propozycji, którą przygotowuje ona dla Rady Europejskiej, a samą Radę – do podjęcia odpowiedniej decyzji do końca roku.

O tym mowa w liście podpisanym przez ponad 70 posłów do Parlamentu Europejskiego z sześciu grup politycznych. Dokument, z którym zapoznała się agencja Ukrinform, jest skierowany do premiera Irlandii Micheala Martina, przewodniczącemu Rady Europejskiej António Costa, przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, wysokiej przedstawicielce UE Kai Kallas oraz komisarzowi ds. gospodarki Valdisowi Dombrovskisowi.

Przypomnijmy, że zamrożone środki Rosji mają zostać przekazane nowej strukturze UE.

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