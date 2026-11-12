Великобритания первой в мире ввела санкции против всех 10 крупнейших нефтяных компаний РФ

Великобритания стала первой страной, которая распространила санкционные ограничения на все десять крупнейших нефтедобывающих компаний России. В новый пакет, о котором Лондон объявил в четверг на фоне саммита Европейского политического сообщества в Дублине, вошла компания «Славнефть», проект «Восток Ойл» компании «Роснефть», крупные угольные предприятия, а также суда так называемого «теневого флота», транспортирующие российскую нефть и сжиженный природный газ.

Ранее под британские санкции уже попали другие ключевые игроки российского энергосектора, в частности «Роснефть», «Лукойл» и «Транснефть». Таким образом Великобритания стремится охватить почти все звенья нефтегазовых доходов РФ — от добычи до торговых сетей и перевозок.

Премьер-министр Энди Бернем подчеркнул, что, несмотря на прогресс в мирных переговорах, давление на Москву необходимо усиливать, чтобы лишить Кремль финансирования войны и добиться полного и немедленного прекращения огня.

Источник: Правительство Великобритании.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз разрабатывает очередной пакет санкций против России, принятие которого планируется в ноябре 2026 года после согласования со всеми странами-членами блока. Среди субъектов, которые попадут под ограничения, преобладают российские региональные банки и нефтеперерабатывающие заводы, а также иностранные компании из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, которые способствуют обходу предыдущих барьеров. Параллельно ЕС планирует существенно расширить экспортные ограничения в отношении российских предприятий.

Окончательное утверждение пакета мер состоится на заседании Совета ЕС по иностранным делам 16 ноября, а ограничения также коснутся компаний, способствующих деятельности теневого флота.

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