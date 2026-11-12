英国成为全球首个对俄罗斯所有10家最大石油公司实施制裁的国家

英国成为首个将制裁范围扩大至俄罗斯所有十大石油生产公司的国家。 伦敦于周四在都柏林举行的欧洲政治共同体峰会期间宣布了这一新制裁方案，其中包括“斯拉夫石油”公司、 “罗斯石油”旗下的“沃斯托克石油”项目、大型煤炭企业，以及运输俄罗斯原油和液化天然气的所谓“影子船队”中的船舶。

此前，俄罗斯能源领域的其他关键企业，特别是“俄罗斯石油公司”、“卢克石油”和“俄罗斯石油管道运输公司”，已受到英国制裁。 由此可见，英国旨在覆盖俄罗斯石油和天然气收入的几乎所有环节——从开采到贸易网络及运输。

首相安迪·伯纳姆强调，尽管和平谈判取得进展，但必须加强对莫斯科的施压，以切断克里姆林宫的战争资金来源，并争取实现全面、立即的停火。

来源：英国政府。

此前有报道称，欧盟正在制定新一轮针对俄罗斯的制裁方案，计划在所有成员国达成一致后，于2026年11月通过该方案。 受限制的实体中，以俄罗斯地区性银行和炼油厂为主，此外还包括来自中国和阿拉伯联合酋长国的外国公司，这些公司曾协助绕过先前的制裁壁垒。 与此同时，欧盟计划大幅扩大针对俄罗斯企业的出口限制。

该一揽子措施将于11月16日的欧盟外长理事会会议上获得最终批准，限制范围还将涵盖协助“影子船队”运作的公司。

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