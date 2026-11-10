У Франції викрали та знищили фрагмент мощей святого Миколая

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У французькому місті Сен-Ніколя-де-Пор викрали реліквію з фрагментом тіла святого Миколая. Інцидент стався 2 листопада в місцевій базиліці.

Підозрюваного затримали. Він зізнався, що розбив вітрину, забрав релікварій, а згодом спалив і розтрощив святиню. Чоловік пояснив свій вчинок переконанням, що поклоніння людським останкам є різновидом ідолопоклонства.

Викрадений фрагмент традиційно вважали частиною пальця правої руки святого Миколая. За переказами, реліквію привезли з італійського Барі до Лотарингії ще у 1098 році.

Водночас головна реліквія базиліки залишилася неушкодженою. Вона зберігається у храмовій скарбниці в спеціальному релікварії у формі руки.

Знищена святиня мала особливе історичне значення для регіону, який протягом століть був важливим центром паломництва. Місто також традиційно проводить урочистості на честь святого Миколая напередодні 6 грудня.

Джерело: Daily Mail

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