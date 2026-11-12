Święto 12 listopada 2026 — Dzień Konstytucji Azerbejdżanu: historia i znaczenie święta

12 listopada w Azerbejdżanie obchodzi się Dzień Konstytucji Republiki Azerbejdżanu. Datę tę wybrano na cześć przyjęcia podstawowego prawa kraju w ogólnokrajowym referendum, które odbyło się 12 listopada 1995 roku. Święto to co roku przypomina o znaczeniu Konstytucji, która określa ustrój państwowy, prawa obywateli oraz zasady funkcjonowania władzy.

Historia Dnia Konstytucji Azerbejdżanu

Po odzyskaniu niepodległości 18 października 1991 roku Azerbejdżan potrzebował nowej ustawy zasadniczej, która odpowiadałaby statusowi suwerennego państwa. Prace nad dokumentem trwały kilka lat, a jego projekt został poddany pod ogólnokrajowe głosowanie.

12 listopada 1995 roku obywatele Azerbejdżanu wzięli udział w referendum, w którym poparli przyjęcie pierwszej konstytucji niepodległej republiki. Dokument wszedł w życie 27 listopada tego samego roku. Od 1996 roku 12 listopada obchodzony jest Dzień Konstytucji Republiki Azerbejdżańskiej.

Co zapisano w Konstytucji Azerbejdżanu

Ustawa zasadnicza określa Azerbejdżan jako republikę demokratyczną, praworządną, świecką i unitarna. Ustanawia ona zasady zarządzania państwem, podział kompetencji między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także gwarantuje podstawowe prawa, wolności i obowiązki człowieka oraz obywatela.

Konstytucja określa również zasady samorządu lokalnego, tryb uchwalania ustaw oraz procedurę wprowadzania zmian do samego dokumentu. Jej postanowienia stały się podstawą prawną dla budowy niepodległego państwa azerbejdżańskiego.

Jak zmieniała się konstytucja Azerbejdżanu

Po uchwaleniu ustawy zasadniczej kilkakrotnie wprowadzano do niej zmiany i uzupełnienia. Pierwsze referendum w tej sprawie odbyło się 24 sierpnia 2002 roku. Kolejne głosowania przeprowadzono 18 marca 2009 roku oraz 26 września 2016 roku.

Zmiany te dotyczyły różnych postanowień Konstytucji i odzwierciedlały zmiany w administracji państwowej oraz ustawodawstwie kraju.

Ciekawostki dotyczące Dnia Konstytucji Azerbejdżanu

Pierwsza konstytucja niepodległego państwa została przyjęta 12 listopada 1995 roku w ogólnokrajowym referendum.

Dokument wszedł w życie 27 listopada 1995 roku.

Ustawa zasadnicza składa się z pięciu rozdziałów, 12 części i 158 artykułów.

Trzykrotnie wprowadzano do konstytucji zmiany w wyniku referendów – w latach 2002, 2009 i 2016.

12 listopada jest oficjalnym świętem państwowym Azerbejdżanu.



Znaczenie Dnia Konstytucji dla Azerbejdżanu

Dzień Konstytucji ma dla Azerbejdżanu istotne znaczenie państwowe i historyczne. Przypomina on o powstaniu niepodległej republiki oraz przyjęciu dokumentu, który określił podstawy jej ustroju politycznego i prawnego.

Co roku 12 listopada w kraju czci się podstawową ustawę jako fundament państwowości, suwerenności i praw obywateli. Właśnie dlatego data ta zajmuje ważne miejsce wśród świąt państwowych Republiki Azerbejdżanu.

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