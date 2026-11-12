2026年11月12日节日——阿塞拜疆宪法日：节日的历史与意义

11月12日，阿塞拜疆庆祝阿塞拜疆共和国宪法日。 这一日期是为了纪念1995年11月12日该国通过全民公投通过了国家根本法。这一节日每年都提醒人们宪法的重要性，宪法规定了国家体制、公民权利以及政府运作的原则。

阿塞拜疆宪法日的历史

1991年10月18日恢复独立后，阿塞拜疆需要一部符合主权国家地位的新宪法。该文件的起草工作历时数年，其草案最终提交全民公投。

1995年11月12日，阿塞拜疆公民参加了全民公投，支持通过独立共和国的第一部宪法。该文件于同年11月27日正式生效。 自1996年起，每年11月12日被定为阿塞拜疆共和国宪法日。

阿塞拜疆宪法规定了什么

这部根本法将阿塞拜疆定义为一个民主、法治、世俗和单一制的共和国。 它确立了国家治理原则、立法、行政和司法三权分立，并保障了个人和公民的基本权利、自由及义务。

宪法还规定了地方自治的原则、法律的通过程序以及对宪法本身进行修订的程序。其条款已成为建设独立的阿塞拜疆国家的法律基础。

阿塞拜疆宪法的演变历程

这部根本法通过后，曾多次对其进行修订和补充。关于该问题的首次全民公投于2002年8月24日举行。随后的公投分别于2009年3月18日和2016年9月26日举行。

这些修改涉及《宪法》的各项条款，反映了该国国家治理和立法体系的变化。

关于阿塞拜疆宪法日的有趣事实

独立后的阿塞拜疆首部宪法于1995年11月12日经全民公投通过。

该文件于1995年11月27日正式生效。

这部根本法由五部分、12章和158条组成。

根据2002年、2009年和2016年公投的结果，宪法曾三次进行修订。

11月12日是阿塞拜疆的法定国定假日。

宪法日对阿塞拜疆的

意义

宪法日对阿塞拜疆具有重要的国家意义和历史意义。它提醒人们独立共和国的建立，以及那部奠定其政治和法律体制基础的文件的通过。

每年11月12日，全国上下都会共同颂扬这部作为国家主权、国家地位及公民权利基石的基本法。正因如此，这一日期在阿塞拜疆共和国的国家节日中占据着重要地位。

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