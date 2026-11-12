Праздник 12 ноября 2026 года — День Конституции Азербайджана: история и значение праздника

12 ноября в Азербайджане отмечают День Конституции Азербайджанской Республики. Эта дата была выбрана в честь принятия основного закона страны на всенародном референдуме 12 ноября 1995 года. Этот праздник ежегодно напоминает о важности Конституции, которая определяет государственное устройство, права граждан и принципы функционирования власти.

История Дня Конституции Азербайджана

После восстановления независимости 18 октября 1991 года Азербайджану потребовался новый основной закон, который соответствовал бы статусу суверенного государства. Работа над документом длилась несколько лет, а его проект вынесли на всенародное голосование.

12 ноября 1995 года граждане Азербайджана приняли участие в референдуме, на котором поддержали принятие первой Конституции независимой республики. Документ вступил в силу 27 ноября того же года. С 1996 года 12 ноября отмечается как День Конституции Азербайджанской Республики.

Что закреплено в Конституции Азербайджана

Основной закон определяет Азербайджан как демократическую, правовую, светскую и унитарную республику. Он устанавливает принципы государственного управления, распределение полномочий между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, а также закрепляет основные права, свободы и обязанности человека и гражданина.

Конституция также определяет принципы местного самоуправления, порядок принятия законов и процедуру внесения изменений в сам документ. Её положения стали правовой основой для построения независимого азербайджанского государства.

Как менялась Конституция Азербайджана

После принятия основного закона в него несколько раз вносились изменения и дополнения. Первый референдум по этому вопросу состоялся 24 августа 2002 года. Следующие голосования прошли 18 марта 2009 года и 26 сентября 2016 года.

Эти изменения касались различных положений Конституции и отражали изменения в государственном управлении и законодательстве страны.

Интересные факты о Дне Конституции Азербайджана

Первая Конституция независимого государства была принята 12 ноября 1995 года на всенародном референдуме.

Документ вступил в силу 27 ноября 1995 года.

Основной закон состоит из пяти разделов, 12 глав и 158 статей.

В Конституцию трижды вносились изменения по результатам референдумов — в 2002, 2009 и 2016 годах.

12 ноября является официальным государственным праздником Азербайджана.



Значение Дня Конституции для Азербайджана

День Конституции имеет важное государственное и историческое значение для Азербайджана. Он напоминает о становлении независимой республики и принятии документа, определившего основы её политического и правового устройства.

Ежегодно 12 ноября в стране чествуют основной закон как фундамент государственности, суверенитета и прав граждан. Именно поэтому эта дата занимает важное место среди государственных праздников Азербайджанской Республики.

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