W Peru wzniesiono najwyższy na świecie pomnik papieża Leona XIV – Reuters

Władze peruwiańskiego miasta Callao odsłoniły 14-metrowy pomnik papieża Leona XIV, który według lokalnych władz jest najwyższą rzeźbą papieża na świecie. Pomnik ustawiono na wybrzeżu Pacyfiku w przeddzień przybycia głowy Kościoła katolickiego do Peru.

Uroczyste odsłonięcie odbyło się 9 listopada w nadmorskim parku w Callao, w obecności setek lokalnych mieszkańców oraz przy akompaniamencie chóru młodzieżowego. Konstrukcja pomnika o wysokości 14 metrów składa się z 10-metrowej rzeźby papieża w białym stroju papieskim z rozpostartymi rękami oraz 4-metrowego cokołu. Peruwiańscy artyści Rafael Gutiérrez i Davey Wong pracowali nad stworzeniem pomnika ze stali, włókna szklanego i żywicy przez 45 dni.

Wizyta papieża Leona XIV w Peru rozpocznie się 11 listopada w ramach 12-dniowej podróży po Ameryce Południowej. Podróż ta ma dla papieża szczególne znaczenie, ponieważ przez długi czas pracował on jako misjonarz w tym kraju, pełnił funkcję biskupa miasta Chiclayo i posiada obywatelstwo peruwiańskie.

Źródło: Agencja informacyjna Reuters.

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