Komisarz UE ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius ostrzegł, że firma Starlink ryzykuje utratę zaufania krajów europejskich, jeśli nie wywiąże się z zobowiązań umownych dotyczących zapewnienia łączności satelitarnej dla Ukrainy.

Jak stwierdził, nie chodzi tu o dobrowolną pomoc ze strony firmy, lecz o usługi, za które płacą poszczególne państwa europejskie.

Niewywiązanie się z ustaleń może negatywnie wpłynąć na dalszą współpracę Starlink z krajami europejskimi.

Kubilius skomentował również wcześniejsze zakłócenia w szybkości łączności satelitarnej oraz problemy z udostępnianiem Ukrainie amerykańskich danych wywiadowczych.

Źródło: Radio Swoboda

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że założyciel SpaceX, Elon Musk, stał się uczestnikiem wojny poprzez udostępnienie Ukrainie łączności satelitarnej Starlink po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji.

Przypomnijmy, że Komisja Senatu USA ds. Stosunków Międzynarodowych przygotowuje szeroko zakrojone dochodzenie związane z wykorzystaniem systemu satelitarnego Starshield na Ukrainie. W ramach tej inicjatywy wezwanie do zachowania wszystkich odpowiednich dokumentów otrzymał między innymi amerykański miliarder Elon Musk.

Amerykański miliarder Elon Musk udostępnił natomiast publikację, w której stwierdza się, że firma SpaceX popełniła błąd, udostępniając Ukrainie bezpłatne terminale Starlink na początku wojny na pełną skalę.

Czytaj nas na