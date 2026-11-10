Starlink Илона Маска может утратить доверие Европы из-за невыполнения контрактов — Кубилюс

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс предупредил, что Starlink рискует утратить доверие европейских стран, если не будет выполнять контрактные обязательства по обеспечению спутниковой связи для Украины.

По его словам, речь идет не о добровольной помощи компании, а об услугах, за которые платят отдельные европейские государства.

Невыполнение договоренностей может негативно повлиять на дальнейшее сотрудничество Starlink с европейскими странами.

Также Кубилюс прокомментировал предыдущие перебои со скоростью спутниковой связи и проблемы с предоставлением Украине американских разведывательных данных.

Источник: Радио Свобода

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что основатель SpaceX Илон Маск стал участником войны из-за предоставления Украине спутниковой связи Starlink после полномасштабного вторжения России.

Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям готовит масштабное расследование, связанное с использованием спутниковой системы Starshield в Украине. В рамках этой инициативы требование сохранить все соответствующие документы получил, в частности, американский миллиардер Илон Маск.

А американский миллиардер Илон Маск распространил публикацию, в которой утверждается, что компания SpaceX допустила ошибку, предоставив Украине бесплатные терминалы Starlink в начале полномасштабной войны.

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