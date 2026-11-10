Król Norwegii i jego córka wzięli udział w maratonie na Riwierze Francuskiej

Król Haakon VIII wraz z księżniczką Ingrid Aleksandrą wzięli udział w maratonie na południu Francji.

Bieg o długości 42,195 km odbył się między Niceą a Cannes wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego.

Według informacji norweskiej stacji telewizyjnej TV 2 ojciec i córka zarejestrowali się pod swoimi prawdziwymi imionami i biegli razem z innymi uczestnikami.

Król pokonał dystans w czasie 4 godzin, 43 minut i 1 sekundy. Zajął 8961. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 934. w swojej kategorii wiekowej. Wynik księżniczki Ingrid Aleksandry nie został opublikowany z powodu problemów technicznych.

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