Украинская делегация прибыла в Абу-Даби для проведения переговоров с США и Россией
10 ноября украинские представители прибыли в Абу-Даби, где должны состояться переговоры с участием Украины, США и России. Начало встречи запланировано на 09:50.
Украинская делегация уже прибыла в Абу-Даби, где запланированы трехсторонние переговоры с США и Россией. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
В состав делегации, помимо Кирилла Буданова, вошли:
- глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров;
- народный депутат, председатель фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия;
- министр иностранных дел Украины Сергей Кислица;
- заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
«Впереди много сложной работы, но главное — нужны конкретные результаты», — написал Буданов.
Россия усилила состав делегации на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, — Bloomberg.
Встреча в Абу-Даби пройдет без обсуждения вопроса о прекращении огня — New York Times.
9 ноября Китай на заседании Совета Безопасности ООН выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны России против Украины.