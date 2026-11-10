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Новости Мир

Украинская делегация прибыла в Абу-Даби для проведения переговоров с США и Россией

UA NEWS 10 Ноября 2026 09:36
Украинская делегация прибыла в Абу-Даби для проведения переговоров с США и Россией

10 ноября украинские представители прибыли в Абу-Даби, где должны состояться переговоры с участием Украины, США и России. Начало встречи запланировано на 09:50.

 

Украинская делегация уже прибыла в Абу-Даби, где запланированы трехсторонние переговоры с США и Россией. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

В состав делегации, помимо Кирилла Буданова, вошли:

  • глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров;
  • народный депутат, председатель фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия;
  • министр иностранных дел Украины Сергей Кислица;
  • заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«Впереди много сложной работы, но главное — нужны конкретные результаты», — написал Буданов.

Россия усилила состав делегации на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, — Bloomberg.

Встреча в Абу-Даби пройдет без обсуждения вопроса о прекращении огня — New York Times.

9 ноября Китай на заседании Совета Безопасности ООН выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны России против Украины.

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