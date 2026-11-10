Украинская делегация прибыла в Абу-Даби для проведения переговоров с США и Россией

Украинская делегация уже прибыла в Абу-Даби, где запланированы трехсторонние переговоры с США и Россией. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. В состав делегации, помимо Кирилла Буданова, вошли: глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров;

народный депутат, председатель фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия;

министр иностранных дел Украины Сергей Кислица;

заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. «Впереди много сложной работы, но главное — нужны конкретные результаты», — написал Буданов.

Россия усилила состав делегации на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, — Bloomberg.

Встреча в Абу-Даби пройдет без обсуждения вопроса о прекращении огня — New York Times.

9 ноября Китай на заседании Совета Безопасности ООН выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны России против Украины.