Delegacja ukraińska przybyła do Abu Zabi na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją
10 listopada ukraińscy przedstawiciele przybyli do Abu Zabi, gdzie mają się odbyć rozmowy z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Początek spotkania zaplanowano na godz. 09:50.
Ukraińska delegacja dotarła już do Abu Zabi, gdzie zaplanowano trójstronne rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Poinformował o tym na Telegramie szef Biura Prezydenta Ukrainy, Kirill Budanow.
W skład delegacji, oprócz Kiryła Budanowa, weszli:
- szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Rustem Umerow;
- poseł, przewodniczący frakcji partii politycznej „Sługa Narodu” w Radzie Najwyższej Ukrainy Dawid Arakhamia;
- minister spraw zagranicznych Ukrainy Serhij Kyslyca;
- zastępca szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Wadym Skibicki.
„Przed nami wiele trudnej pracy, ale najważniejsze są konkretne wyniki” — napisał Budanow.
Rosja wzmocniła skład delegacji na rozmowach z Ukrainą i USA w Abu Zabi — podaje Bloomberg.
Spotkanie w Abu Zabi odbędzie się bez omawiania kwestii zawieszenia broni – New York Times.
9 listopada Chiny na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wyraziły poparcie dla wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.