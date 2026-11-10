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Wiadomości Świat

Delegacja ukraińska przybyła do Abu Zabi na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją

UA NEWS 10 listopada 2026 09:36
Delegacja ukraińska przybyła do Abu Zabi na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją

10 listopada ukraińscy przedstawiciele przybyli do Abu Zabi, gdzie mają się odbyć rozmowy z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Początek spotkania zaplanowano na godz. 09:50.

 

Ukraińska delegacja dotarła już do Abu Zabi, gdzie zaplanowano trójstronne rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Poinformował o tym na Telegramie szef Biura Prezydenta Ukrainy, Kirill Budanow.

W skład delegacji, oprócz Kiryła Budanowa, weszli:

  • szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Rustem Umerow;
  • poseł, przewodniczący frakcji partii politycznej „Sługa Narodu” w Radzie Najwyższej Ukrainy Dawid Arakhamia;
  • minister spraw zagranicznych Ukrainy Serhij Kyslyca;
  • zastępca szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Wadym Skibicki.

„Przed nami wiele trudnej pracy, ale najważniejsze są konkretne wyniki” — napisał Budanow.

Rosja wzmocniła skład delegacji na rozmowach z Ukrainą i USA w Abu Zabi — podaje Bloomberg.

Spotkanie w Abu Zabi odbędzie się bez omawiania kwestii zawieszenia broni – New York Times.

9 listopada Chiny na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wyraziły poparcie dla wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

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