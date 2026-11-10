Delegacja ukraińska przybyła do Abu Zabi na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją

Ukraińska delegacja dotarła już do Abu Zabi, gdzie zaplanowano trójstronne rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Poinformował o tym na Telegramie szef Biura Prezydenta Ukrainy, Kirill Budanow.

W skład delegacji, oprócz Kiryła Budanowa, weszli:

szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Rustem Umerow;

poseł, przewodniczący frakcji partii politycznej „Sługa Narodu” w Radzie Najwyższej Ukrainy Dawid Arakhamia;

minister spraw zagranicznych Ukrainy Serhij Kyslyca;

zastępca szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Wadym Skibicki.

„Przed nami wiele trudnej pracy, ale najważniejsze są konkretne wyniki” — napisał Budanow.