Видео: В Ормузском проливе загорелись два нефтяных танкера и буксир — Reuters

В Ормузском проливе загорелись два нефтяных танкера и буксир. По утверждению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), инциденты произошли после того, как суда попытались пройти по маршрутам, которые иранская сторона считает запрещенными.

Также Иран заявил, что одно из судов подорвалось на морской мине. Подробности инцидентов пока не приводятся.

По информации КВИР, первый нефтяной танкер подорвался на морской мине при попытке пройти южнее Ормузского пролива. В результате взрыва на судне возник пожар.

Второй инцидент произошел в восточной части пролива. Там загорелся супертанкер, который выходил с судоходного маршрута.

К охваченному огнем судну приблизился буксир, экипаж которого пытался помочь потушить пожар. Однако впоследствии огонь вспыхнул и на нем.

Иранская сторона утверждает, что причиной инцидентов стало нарушение установленных ею ограничений на судоходство.

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В то же время независимого подтверждения всех обстоятельств пожаров пока нет. Информация о пострадавших, названиях судов и масштабах повреждений не обнародована.

Ормузский пролив является одним из важнейших морских маршрутов для транспортировки нефти в мире. Через него проходят поставки энергоносителей из стран Персидского залива, поэтому обострение ситуации с безопасностью угрожает международному судоходству и мировому энергетическому рынку.

Об этом сообщается со ссылкой на Reuters.

КВИР заявил, что сбил два дрона США в Ормузском проливе — Anadolu Agency.

Риски поставок нефти через Ормузский пролив сохраняются — Reuters.

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