Ризики поставок нафти через Ормузьку протоку зберігаються — Reuters

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Ціни на нафту 6 листопада дещо підвищилися після попереднього падіння, однак ситуація на ринку залишається нестабільною через загрозу перебоям із постачанням сировини з Близького Сходу. На настрої інвесторів впливають як очікування послаблення напруженості у війні з Іраном, так і ризики для судноплавства в Ормузькій протоці, повідомляє Reuters.

Станом на 05:04 за Гринвічем ф'ючерси на нафту Brent із поставкою в січні зросли на 1,29 долара, або 1,31%, — до 99,58 долара за барель. Американська WTI подорожчала на 86 центів, або 0,95%, до 91,38 долара. Під час ранкових торгів котирування Brent ненадовго перевищували 100 доларів за барель.

Головний аналітик KCM Тім Вотерер назвав це зростання технічним відновленням після різкого розпродажу, спричиненого реакцією ринку на результати виборів у США.

Водночас, за його словами, ризики для нафтових поставок нікуди не зникли, а результати виборів не припинили нападів в Ормузькій протоці.

Вотерер зазначив, що без надійного механізму безпечного й доступнішого транзиту через Перську затоку нафтові котирування залишатимуться чутливими до будь-яких повідомлень про загострення ситуації. Це створюватиме умови для різких коливань цін, пише Reuters.

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