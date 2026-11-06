Ryzyko związane z dostawami ropy przez Cieśninę Ormuz nadal istnieje — Reuters

6 listopada ceny ropy nieco wzrosły po wcześniejszym spadku, jednak sytuacja na rynku pozostaje niestabilna ze względu na ryzyko zakłóceń w dostawach surowca z Bliskiego Wschodu. Na nastroje inwestorów wpływają zarówno oczekiwania dotyczące złagodzenia napięć w konflikcie z Iranem, jak i zagrożenia dla żeglugi w Cieśninie Ormuz, podaje agencja Reuters.

O godz. 05:04 czasu GMT kontrakty terminowe na ropę Brent z dostawą w styczniu wzrosły o 1,29 dolara, czyli 1,31%, do 99,58 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa WTI podrożała o 86 centów, czyli 0,95%, do 91,38 dolara. Podczas porannych notowań ceny ropy Brent na krótko przekroczyły poziom 100 dolarów za baryłkę.

Główny analityk KCM, Tim Waterer, określił ten wzrost jako techniczne odbicie po gwałtownej wyprzedaży spowodowanej reakcją rynku na wyniki wyborów w USA.

Jednocześnie, jak stwierdził, zagrożenia dla dostaw ropy nigdzie nie zniknęły, a wyniki wyborów nie położyły kresu atakom w Cieśninie Ormuz.

Wotereer zaznaczył, że bez niezawodnego mechanizmu zapewniającego bezpieczny i bardziej dostępny tranzyt przez Zatokę Perską notowania ropy będą wrażliwe na wszelkie doniesienia o zaostrzeniu sytuacji. Stworzy to warunki do gwałtownych wahań cen, pisze Reuters.

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