Риски поставок нефти через Ормузский пролив сохраняются — Reuters

6 ноября цены на нефть несколько выросли после предыдущего падения, однако ситуация на рынке остается нестабильной из-за угрозы перебоев с поставками сырья из Ближнего Востока. На настроения инвесторов влияют как ожидания ослабления напряженности в войне с Ираном, так и риски для судоходства в Ормузском проливе, сообщает Reuters.

По состоянию на 05:04 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent с поставкой в январе выросли на 1,29 доллара, или 1,31%, — до 99,58 доллара за баррель. Американская WTI подорожала на 86 центов, или 0,95%, до 91,38 доллара. Во время утренних торгов котировки Brent ненадолго превысили 100 долларов за баррель.

Главный аналитик KCM Тим Вотерер назвал этот рост техническим восстановлением после резкой распродажи, вызванной реакцией рынка на результаты выборов в США.

В то же время, по его словам, риски для нефтяных поставок никуда не исчезли, а результаты выборов не положили конец нападениям в Ормузском проливе.

Вотерер отметил, что без надежного механизма безопасного и более доступного транзита через Персидский залив нефтяные котировки будут оставаться чувствительными к любым сообщениям об обострении ситуации. Это будет создавать условия для резких колебаний цен, пишет Reuters.

Главы МИД Ирана и Омана обсудили безопасность в Ормузском проливе.

Иран заявил о повреждении пяти танкеров в Ормузском проливе.

КВИР сообщил о пожарах на двух танкерах в Ормузском проливе.

Читай нас в