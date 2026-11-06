Молдова может ввести визовый режим для граждан России

Молдова не исключает введения визового режима для граждан России и других государств, если этого потребует приведение визовой политики страны в соответствие с нормами Европейского Союза. Такую возможность допустил премьер-министр страны Василе Тофан.

По словам главы правительства, возможные изменения связаны с европейским курсом Молдовы и необходимостью привести национальное законодательство в соответствие с требованиями ЕС.

«Мы ожидаем продолжения европейского пути. Я не готов назвать конкретные обстоятельства. Если нормы Евросоюза этого требуют, то, учитывая, что мы должны принимать решения, которые будут способствовать нашему продвижению в экономическом процессе», — сказал Тофан.

4 ноября Европейская комиссия обнародовала ежегодный доклад о расширении Евросоюза, в котором оценила прогресс стран-кандидатов на вступление.

В Брюсселе отметили, что цель Молдовы стать частью Европейского Союза к началу 2028 года является амбициозной, но достижимой при условии стабильного сохранения нынешних темпов реформ.

Также в Еврокомиссии считают, что Молдова может завершить переговоры по 25 главам вступительного процесса в 2027 году.

Президент Молдовы Майя Санду приветствовала выводы Еврокомиссии. По её словам, отчёт подтверждает стабильный прогресс республики на пути европейской интеграции.

Об этом она заявила в интервью телеканалу TV8.

Напомним, Черногория с 1 ноября 2026 года ввела визовый режим для граждан России. Такое решение правительство страны приняло в рамках полного согласования своей визовой политики с правилами Европейского Союза.

Министерство иностранных дел РФ объявило о введении визового режима для граждан Черногории.

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