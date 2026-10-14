рф запроваджує візовий режим для Чорногорії у відповідь на аналогічний крок

Міністерство закордонних справ рф оголосило про запровадження візового режиму для громадян Чорногорії.

За словами речниці російського дипломатичного відомства Марії Захарової, це рішення є дзеркальною відповіддю на кроки уряду Чорногорії, який із 1 листопада запроваджує обов'язкові туристичні візи для громадян рф. Захарова заявила, що рішення Подгориці нібито завдає «очевидної шкоди» чорногорським інтересам, руйнує багаторічні двосторонні відносини, а також призведе до скорочення туристичного потоку з рф, збитків для місцевого бізнесу та погіршення інвестиційного клімату в країні.

Джерела: заява речниці МЗС рф Марії Захарової, МЗС Чорногорії.

Чорногорія з 1 листопада 2026 року запровадить візовий режим для громадян Росії. Таке рішення уряд країни ухвалив у межах повного узгодження своєї візової політики з правилами Європейського Союзу.

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