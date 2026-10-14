Россия вводит визовый режим для Черногории в ответ на аналогичный шаг

Министерство иностранных дел РФ объявило о введении визового режима для граждан Черногории.

По словам официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, это решение является зеркальным ответом на шаги правительства Черногории, которое с 1 ноября вводит обязательные туристические визы для граждан РФ. Захарова заявила, что решение Подгорицы якобы наносит «очевидный ущерб» черногорским интересам, разрушает многолетние двусторонние отношения, а также приведет к сокращению туристического потока из РФ, убытков для местного бизнеса и ухудшения инвестиционного климата в стране.

Источники: заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, МИД Черногории.

Черногория с 1 ноября 2026 года введет визовый режим для граждан России. Такое решение правительство страны приняло в рамках полного приведения своей визовой политики в соответствие с правилами Европейского Союза.

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