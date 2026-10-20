Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху привёл украинские удары по российским дата-центрам в качестве примера того, как можно влиять на информационные операции противника. По его словам, после атак на инфраструктуру «Яндекса» заметно снизилась активность российских аккаунтов, распространявших сообщения против Израиля. «В России был нанесен удар по «Яндексу». 60 процентов онлайн-активности, направленной против нас российскими субъектами, исчезли», — заявил Нетаньяху.

Израильский премьер говорил об этом во время презентации новой доктрины национальной безопасности. Он подчеркнул, что борьба за влияние на общество стала важной частью современных конфликтов. По его словам, Израиль также работает в этом направлении. Заявление Нетаньяху привлекло внимание к ещё одному последствию украинских ударов по российской инфраструктуре. Речь идет не только о перебоях в работе цифровых сервисов, но и о возможном воздействии на сети, которые используются для распространения пропаганды и манипуляций в соцсетях.

В то же время важно различать заявление политика и независимо подтвержденные данные. Нетаньяху не привёл методику подсчёта этих 60% и не объяснил, какие именно аккаунты или сообщения учитывались. Поэтому пока эту цифру следует воспринимать именно как его оценку, а не как окончательно установленный результат украинских атак.

Что известно об ударах по дата-центрам «Яндекса»

В начале октября украинские беспилотники атаковали несколько дата-центров российской технологической компании «Яндекс». В частности, об ударах по объектам в Рязанской, Калужской и Владимирской областях сообщалось в период с 8 по 11 октября. Атаки привели к перебоям в работе части цифровой инфраструктуры и сервисов компании.

Дата-центры — это комплексы серверов, которые хранят и обрабатывают данные и обеспечивают работу интернет-сервисов. Они могут обслуживать не только обычных пользователей, но и различные онлайн-платформы и автоматизированные системы. Если такая инфраструктура выходит из строя, это может повлиять на работу сервисов, которые от нее зависят. Президент Украины Владимир Зеленский ранее также обращал внимание на изменения в соцсетях после ударов по российским дата-центрам. По его словам, на платформах стало меньше ненависти, провокаций и раскола между людьми. Он связывал это со снижением активности ботов, распространяющих манипулятивные сообщения.

Однако исследователи предостерегают от однозначных выводов. Часть автоматизированного трафика, который уменьшился после атак, могла принадлежать обычным поисковым роботам, а не пропагандистским ботам. Кроме того, сети, распространяющие дезинформацию, могут переносить свою деятельность на другие серверы и провайдеров. Поэтому сами по себе перебои в работе дата-центров ещё не доказывают, что российские информационные операции прекратились.

Почему эта история важна

Заявление Нетаньяху показывает, что последствия войны России против Украины могут выходить далеко за пределы украинского фронта. Информационные кампании, бот-сети и пропаганда используются для воздействия на общество в разных странах. Их цель может заключаться в том, чтобы усиливать вражду, распространять ложные сообщения и влиять на отношение людей к другим государствам.

Российская агрессия действительно не ограничивается ракетами и дронами. Информационное пространство также стало полем борьбы, где важную роль играют технологии, доступ к инфраструктуре и способность противодействовать дезинформации. Однако в случае с Израилем пока стоит говорить именно о заявлении израильского премьера относительно возможного эффекта украинских ударов. Точный масштаб влияния на российские пропагандистские сети ещё требует независимой проверки.

Несмотря на это, сама эта история привлекает внимание к тому, насколько тесно сегодня связаны военная безопасность и информационная война. А слова Нетаньяху стали публичным свидетельством того, что последствия украинских операций против российской инфраструктуры замечают и за пределами Европы. Об этом сообщает Chief rabbi of Ukraine — Главный раввин Украины.

Украинские удары по дата-центрам российской компании «Яндекс» вызвали временные перебои в работе отдельных сетей, которые используются для распространения кремлевской пропаганды за рубежом.

