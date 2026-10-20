Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу навів українські удари по російських дата-центрах як приклад того, як можна впливати на інформаційні операції противника. За його словами, після атак на інфраструктуру «Яндексу» помітно знизилася активність російських акаунтів, які поширювали повідомлення проти Ізраїлю. «У Росії було завдано удару по «Яндексу». 60 відсотків онлайн-активності, спрямованої проти нас російськими суб’єктами, зникли», — заявив Нетаньягу.

Ізраїльський прем’єр говорив про це під час презентації нової доктрини національної безпеки. Він наголосив, що боротьба за вплив на суспільство стала важливою частиною сучасних конфліктів. За його словами, Ізраїль також працює в цьому напрямі. Заява Нетаньягу привернула увагу до ще одного наслідку українських ударів по російській інфраструктурі. Йдеться не лише про перебої в роботі цифрових сервісів, а й про можливий вплив на мережі, які використовують для поширення пропаганди та маніпуляцій у соцмережах.

Водночас важливо розрізняти заяву політика та незалежно підтверджені дані. Нетаньягу не навів методики підрахунку цих 60% і не пояснив, які саме акаунти або повідомлення враховували. Тому наразі цю цифру слід сприймати саме як його оцінку, а не як остаточно встановлений результат українських атак.

Що відомо про удари по дата-центрах «Яндексу»

На початку жовтня українські безпілотники атакували кілька дата-центрів російської технологічної компанії «Яндекс». Зокрема, про удари по об’єктах у Рязанській, Калузькій і Володимирській областях повідомляли в період із 8 до 11 жовтня. Атаки спричинили перебої в роботі частини цифрової інфраструктури та сервісів компанії.

Дата-центри — це комплекси серверів, які зберігають і обробляють дані та забезпечують роботу інтернет-сервісів. Вони можуть обслуговувати не лише звичайних користувачів, а й різні онлайн-платформи та автоматизовані системи. Якщо така інфраструктура виходить з ладу, це може вплинути на роботу сервісів, які від неї залежать. Президент України Володимир Зеленський раніше також звертав увагу на зміни в соцмережах після ударів по російських дата-центрах. За його словами, на платформах стало менше ненависті, провокацій і розділення людей. Він пов’язував це зі зменшенням активності ботів, які поширюють маніпулятивні повідомлення.

Однак дослідники застерігають від однозначних висновків. Частина автоматизованого трафіку, який зменшився після атак, могла належати звичайним пошуковим роботам, а не пропагандистським ботам. Крім того, мережі, які поширюють дезінформацію, можуть переносити свою роботу на інші сервери та провайдерів. Тому самі перебої в роботі дата-центрів ще не доводять, що російські інформаційні операції припинилися.

Чому ця історія важлива

Заява Нетаньягу показує, що наслідки війни Росії проти України можуть виходити далеко за межі українського фронту. Інформаційні кампанії, бот-мережі та пропаганда використовуються для впливу на суспільства в різних країнах. Їхня мета може полягати в тому, щоб посилювати ворожнечу, поширювати неправдиві повідомлення та впливати на ставлення людей до інших держав.

Російська агресія справді не обмежується ракетами й дронами. Інформаційний простір також став полем боротьби, де важливу роль відіграють технології, доступ до інфраструктури та здатність протидіяти дезінформації. Однак у випадку з Ізраїлем наразі варто говорити саме про заяву ізраїльського прем’єра щодо можливого ефекту українських ударів. Точний масштаб впливу на російські пропагандистські мережі ще потребує незалежної перевірки.

Попри це, сама історія привертає увагу до того, наскільки тісно сьогодні пов’язані військова безпека та інформаційна війна. А слова Нетаньягу стали публічним свідченням того, що наслідки українських операцій проти російської інфраструктури помічають і за межами Європи. Про це повідомляє Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України.

Українські удари по датацентрах російської компанії «Яндекс» спричинили тимчасові перебої в роботі окремих мереж, які використовують для поширення кремлівської пропаганди за кордоном.

