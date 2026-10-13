Удари по датацентрах Яндекса порушили роботу російських ботоферм

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Українські удари по датацентрах російської компанії «Яндекс» спричинили тимчасові перебої в роботі окремих мереж, які використовують для поширення кремлівської пропаганди за кордоном.

За даними Центру протидії дезінформації, після атак на об’єкти в Сасові, Калузі та Володимирі інтенсивність публікацій у деяких кластерах мереж Pravda, InfoDefense та Nod of Time скоротилася приблизно вдвічі.

Порушення тривали близько 12 годин, після чого робота мереж відновилася. Також зафіксували зменшення переглядів пропагандистського контенту у Франції та США й падіння активності окремих тематичних запитів у соцмережі X.

Водночас у ЦПД наголошують, що суттєвого загального зниження активності всіх російських ботоферм наразі не зафіксовано.

Джерело: Центр протидії дезінформації (ЦПД)

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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