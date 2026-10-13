Атаки на дата-центры «Яндекса» нарушили работу российских ботоферм

Украинские удары по дата-центрам российской компании «Яндекс» привели к временным перебоям в работе отдельных сетей, используемых для распространения кремлевской пропаганды за рубежом.

По данным Центра противодействия дезинформации, после атак на объекты в Сасове, Калуге и Владимире интенсивность публикаций в некоторых кластерах сетей «Правда», InfoDefense и Nod of Time сократилась примерно вдвое.

Сбои длились около 12 часов, после чего работа сетей возобновилась. Также было зафиксировано снижение просмотров пропагандистского контента во Франции и США и падение активности отдельных тематических запросов в социальной сети X.

В то же время в ЦПД отмечают, что существенного общего снижения активности всех российских ботоферм пока не зафиксировано.

Источник: Центр противодействия дезинформации (ЦПД)

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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