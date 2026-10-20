Республиканцы требуют наказать виновных в ограничении доступа к Starlink для Украины

Скандал вокруг спутниковой связи Starlink для Украины набирает обороты в США. Некоторые республиканцы требуют провести расследование и привлечь к ответственности тех, кто мог ограничить работу системы, которую украинские военные используют для связи и операций с беспилотниками. Как отмечает CNN, администрация президента США Дональда Трампа отрицает свою причастность к ограничениям. Однако проблемы со связью возникли именно тогда, когда Вашингтон изменил подход к войне России против Украины и начал активнее искать пути взаимодействия с Москвой.

Особое внимание издание уделило поведению владельца SpaceX Илона Маска. В своих публичных комментариях он, по-видимому, перекладывал ответственность за решения относительно Starshield на американские власти, в частности на самого Трампа.

Как начался скандал

Спор разгорелся после того, как Украина заявила о внезапных ограничениях, которые затруднили использование спутниковой связи. Starlink работает благодаря спутникам на низкой околоземной орбите и позволяет поддерживать интернет-соединение там, где обычные сети недоступны или повреждены.

Украинские военные используют Starlink для оперативной связи, координации действий и управления беспилотниками. Важную роль играет и Starshield — связанный с SpaceX сервис спутниковой связи военного назначения. Поэтому ограничение доступа к таким системам может повлиять на работу украинских подразделений, в частности при подготовке атак с помощью дронов и защите от российских беспилотников.

Украина также заявляла об ограничении обмена разведывательными данными о предстоящих российских атаках. Однако американские власти опровергли эти обвинения. Поэтому на данный момент остается открытым вопрос, какие именно решения были приняты в отношении спутниковой связи и кто за них отвечал. CNN отмечает, что ответы администрации Трампа и Маска были неполными и местами противоречивыми. Это только усилило требования о проведении расследования.

Республиканцы требуют расследования

На фоне противоречивых объяснений американские законодатели начали требовать конкретных ответов. Конгрессмен-республиканец от Пенсильвании Майк Фитцпатрик заявил в соцсети X, что ответственные за ограничение Starshield должны ответить за свои действия.

Он пообещал, что причастных «тщательно расследуют и привлекут к полной ответственности». Фитцпатрик также выступил за проведение слушаний в Конгрессе. Кроме того, он предложил немедленно и существенно сократить финансирование ведомства, которое могло принять такое решение, или его руководителя. К требованиям разобраться в ситуации присоединились и сенаторы от Республиканской партии. Среди них — Том Тиллис из Северной Каролины и Джон Корнин из Техаса. Они поддержали призывы провести расследование вместе с демократами.

Тиллис заявил, что ситуация требует объяснений. По его словам, речь идет либо о «недопустимой ошибке или упущении», либо о сознательном решении, которое могло открыть России возможность для атаки. В то же время сенаторы не утверждают, что уже установили виновных. Они требуют проверить, причастны ли к ограничениям американские государственные органы, военные или сама компания SpaceX.

Еще 15 октября двухпартийная группа сенаторов обратилась к генеральному инспектору Министерства обороны США с призывом расследовать сбои в работе Starshield. Законодатели хотят выяснить, знали ли американские чиновники об ограничениях заранее, согласовывали ли они их и могли ли они повлиять на безопасность американских дипломатов и военных в Украине.

Почему возникли вопросы к Маску и Трампу

CNN обращает внимание и на отношения Илона Маска с Дональдом Трампом. Владелец SpaceX является одним из главных политических союзников президента США и потратил сотни миллионов долларов на поддержку республиканцев.

Поэтому его комментарии по поводу Starshield стали отдельной частью скандала. По оценке издания, Маск мог просто заявить, что решение относительно военного сервиса принимает американское правительство. Вместо этого он добавил, что последнее слово остается за президентом США, а впоследствии опубликовал пост с пометкой «Правда». Эти заявления привлекли внимание, поскольку Маск фактически указал на роль американских властей, в то время как администрация Трампа отрицает, что приказывала ограничивать работу спутниковой связи.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио также заявлял, что Белый дом не отдавал приказов замедлять работу Starlink, чтобы помешать использованию системы определенными беспилотниками. В то же время он подтверждал, что Украина просила предоставить ей доступ к Starshield для нанесения ударов вглубь России, но такого доступа не получила. По словам Рубио, насколько ему известно, система снова работала.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на четырех собеседников сообщало, что ограничения Starshield якобы предложил сам Маск, а Трамп согласился с этой идеей. Однако это сообщение не является окончательным подтверждением того, кто принял решение. Маск отрицал свою причастность и утверждал, что ответственность лежит на американских военных и президенте.

Будет ли у скандала политические последствия

По оценке CNN, ответы на вопросы об ограничениях могут появиться не сразу. В то же время спор может вновь обостриться, если после промежуточных выборов в январе демократы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса.

В таком случае у законодателей будет больше возможностей требовать проведения слушаний, запрашивать документы и проверять решения администрации. Однако конкретные последствия будут зависеть от результатов расследования и от того, удастся ли установить виновных.

Пока что главный вопрос остается открытым: кто именно утвердил или согласовал ограничения Starlink и Starshield для Украины. В Конгрессе настаивают, что ситуацию необходимо проверить, ведь перебои с военной связью и системами предупреждения об угрозах могут иметь серьезные последствия во время войны. Об этом сообщает CNN.

Украина продолжает получать разведывательные данные от США, в частности предупреждения о приближении российских баллистических ракет. Также Киев рассчитывает, что полноценную работу Starlink удастся восстановить в течение 48 часов. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в Осло после встречи со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом.