В европейских больницах растет число инфекций, вызываемых бактерией Klebsiella pneumoniae, которая все чаще демонстрирует устойчивость к антибиотикам. Некоторые её штаммы уже практически не реагируют даже на новые препараты, что затрудняет лечение и создаёт серьёзную угрозу для пациентов.

Согласно данным последних отчетов Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в период с 2019 по 2025 год количество инфекций кровотока, вызванных резистентной Klebsiella pneumoniae, увеличилось на 72%.

Такая динамика существенно отдаляет Европейский Союз от поставленной цели — сократить количество подобных случаев на 5% к 2030 году.

Инфекции, связанные с этой бактерией, представляют особую опасность для людей, проходящих лечение в медицинских учреждениях. Уровень смертности от таких инфекций обычно составляет от 40% до 70%.

Результаты лабораторных исследований свидетельствуют о том, что отдельные штаммы клебсиеллы уже выработали устойчивость почти ко всем доступным антибиотикам, в том числе и к новым препаратам.

Руководитель соответствующего направления исследований ECDC Кристиан Гиске назвал ситуацию с резистентной Klebsiella pneumoniae наиболее тревожной среди всех данных о супербактериях, собранных в Европе за последний год.

Проблема является частью более широкого явления — антимикробной резистентности. Так называют способность бактерий и грибков приспосабливаться к лекарственным препаратам, которые должны их уничтожать.

По оценкам, ежегодно от таких инфекций в Европейском Союзе, Исландии и Норвегии умирают около 35 тысяч человек. Гиске подчеркнул, что это представляет серьезную угрозу для общественного здоровья.

Поскольку бактерии могут передаваться между пациентами, ECDC призывает больницы усилить меры профилактики и контроля инфекций. В частности, речь идет о тщательной гигиене рук, правильном использовании перчаток и других средств индивидуальной защиты, а также о качественной уборке и дезинфекции помещений.

Подобные меры уже помогли европейским странам сократить распространение другой опасной больничной бактерии — MRSA. В 2025 году количество инфекций кровотока, вызванных ею, было на 19 % меньше, чем в 2019 году.

Этот результат даже превысил цель Европейского Союза, которая предусматривала сокращение числа таких случаев на 15 % к 2030 году.

Однако борьба с клебсиелой оказалась более сложной. По словам Кристиана Гиске, эта бактерия обитает в кишечнике человека и может образовывать там значительные резервуары. Из-за этого меры, продемонстрировавшие эффективность против MRSA, не обязательно дадут такой же результат в борьбе с Klebsiella pneumoniae.

Для сдерживания распространения опасной бактерии медицинским учреждениям придется соблюдать еще более строгие правила инфекционной безопасности и усиливать контроль за передачей инфекций между пациентами.

Об этом сообщает Politico.

Напомним, в ЕС количество инфекций крови, вызванных устойчивой к лечению бактерией Klebsiella pneumoniae, выросло на 72% в 2019–2025 годах. Это существенно отдаляет ЕС от цели сократить этот показатель на 5% к 2030 году.

Исследование, охватившее 110 538 операций, не выявило снижения частоты инфекций в области хирургического вмешательства, послеоперационных осложнений или смертей благодаря системам очистки и стерилизации воздуха в операционных. О результатах работы, опубликованной в журнале Anesthesiology.

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