W europejskich szpitalach rośnie liczba zakażeń wywołanych przez bakterię Klebsiella pneumoniae, która coraz częściej wykazuje oporność na antybiotyki. Niektóre jej szczepy praktycznie nie reagują już nawet na nowe leki, co utrudnia leczenie i stanowi poważne zagrożenie dla pacjentów.

Według najnowszych raportów Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w latach 2019–2025 liczba zakażeń krwi wywołanych oporną bakterią Klebsiella pneumoniae wzrosła o 72%.

Taka dynamika znacznie oddala Unię Europejską od wyznaczonego celu — zmniejszenia liczby takich przypadków o 5% do 2030 roku.

Zakażenia związane z tą bakterią stanowią szczególne zagrożenie dla osób przebywających na leczeniu w placówkach medycznych. Śmiertelność z powodu takich zakażeń wynosi zazwyczaj od 40% do 70%.

Wyniki badań laboratoryjnych wskazują, że niektóre szczepy Klebsiella wykształciły już oporność na niemal wszystkie dostępne antybiotyki, w tym również na nowe leki.

Kierownik odpowiedniego działu badawczego ECDC, Christian Giske, określił sytuację związaną z oporną Klebsiella pneumoniae jako najbardziej niepokojącą spośród wszystkich danych dotyczących superbakterii zebranych w Europie w ciągu ostatniego roku.

Problem ten stanowi część szerszego zjawiska – oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Tak nazywa się zdolność bakterii i grzybów do przystosowywania się do leków, które powinny je niszczyć.

Szacuje się, że co roku w Unii Europejskiej, Islandii i Norwegii z powodu takich zakażeń umiera około 35 tysięcy osób. Giske podkreślił, że stanowi to poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Ponieważ bakterie mogą przenosić się między pacjentami, ECDC wzywa szpitale do wzmocnienia środków profilaktyki i kontroli zakażeń. W szczególności chodzi o skrupulatną higienę rąk, prawidłowe stosowanie rękawiczek i innych środków ochrony osobistej, a także dokładne sprzątanie i dezynfekcję pomieszczeń.

Podobne działania pomogły już krajom europejskim ograniczyć rozprzestrzenianie się innej niebezpiecznej bakterii szpitalnej – MRSA. W 2025 r. liczba zakażeń krwi wywołanych przez tę bakterię była o 19% niższa niż w 2019 r.

Wynik ten przewyższył nawet cel Unii Europejskiej, który zakładał zmniejszenie liczby takich przypadków o 15% do 2030 roku.

Jednak walka z Klebsiella okazała się trudniejsza. Według Christiana Giske'a bakteria ta żyje w jelitach człowieka i może tam tworzyć znaczne ogniska zakażenia. Z tego powodu środki, które okazały się skuteczne w walce z MRSA, niekoniecznie przyniosą taki sam efekt w walce z Klebsiella pneumoniae.

Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się tej niebezpiecznej bakterii, placówki medyczne będą musiały przestrzegać jeszcze surowszych zasad bezpieczeństwa zakaźnego oraz wzmocnić kontrolę nad przenoszeniem zakażeń między pacjentami.

Informuje o tym serwis Politico.

Przypomnijmy, że w UE liczba zakażeń krwi wywołanych oporną na leczenie bakterią Klebsiella pneumoniae wzrosła o 72% w latach 2019–2025. To znacznie oddala UE od celu, jakim jest zmniejszenie tego wskaźnika o 5% do 2030 roku.

Badanie obejmujące 110 538 operacji nie wykazało zmniejszenia częstości zakażeń w obszarze zabiegu chirurgicznego, powikłań pooperacyjnych ani zgonów dzięki systemom oczyszczania i sterylizacji powietrza na salach operacyjnych. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Anesthesiology.

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