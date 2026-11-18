0:00 / 0:00

У європейських лікарнях зростає кількість інфекцій, спричинених бактерією Klebsiella pneumoniae, яка дедалі частіше демонструє стійкість до антибіотиків. Деякі її штами вже майже не реагують навіть на нові препарати, що ускладнює лікування та створює серйозну загрозу для пацієнтів.

За даними останніх звітів Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), у період із 2019 до 2025 року кількість інфекцій кровотоку, спричинених резистентною Klebsiella pneumoniae, збільшилася на 72%.

Така динаміка суттєво віддаляє Європейський Союз від поставленої мети — скоротити кількість подібних випадків на 5% до 2030 року.

Інфекції, пов'язані з цією бактерією, становлять особливу небезпеку для людей, які перебувають на лікуванні в медичних закладах. Рівень смертності від таких інфекцій зазвичай сягає від 40% до 70%.

Результати лабораторних досліджень свідчать, що окремі штами клебсієли вже виробили стійкість майже до всіх доступних антибіотиків, зокрема й до нових препаратів.

Керівник відповідного напряму досліджень ECDC Крістіан Гіске назвав ситуацію з резистентною Klebsiella pneumoniae найбільш тривожною серед усіх даних про супербактерії, зібраних у Європі за останній рік.

Проблема є частиною ширшого явища — антимікробної резистентності. Так називають здатність бактерій і грибків пристосовуватися до лікарських препаратів, які повинні їх знищувати.

За оцінками, щороку від таких інфекцій у Європейському Союзі, Ісландії та Норвегії помирають близько 35 тисяч людей. Гіске наголосив, що це становить серйозну загрозу для громадського здоров'я.

Оскільки бактерія може передаватися між пацієнтами, ECDC закликає лікарні посилити заходи профілактики та контролю інфекцій. Зокрема, йдеться про ретельну гігієну рук, правильне використання рукавичок та інших засобів індивідуального захисту, а також якісне прибирання і дезінфекцію приміщень.

Подібні заходи вже допомогли європейським країнам зменшити поширення іншої небезпечної лікарняної бактерії — MRSA. У 2025 році кількість інфекцій кровотоку, спричинених нею, була на 19% меншою, ніж у 2019 році.

Цей результат навіть перевищив ціль Європейського Союзу, яка передбачала скорочення кількості таких випадків на 15% до 2030 року.

Однак боротьба з клебсієлою виявилася складнішою. За словами Крістіана Гіске, ця бактерія живе в кишківнику людини та може утворювати там значні резервуари. Через це заходи, які продемонстрували ефективність проти MRSA, не обов'язково дадуть такий самий результат у боротьбі з Klebsiella pneumoniae.

Для стримування поширення небезпечної бактерії медичним закладам доведеться дотримуватися ще суворіших правил інфекційної безпеки та посилювати контроль за передаванням інфекцій між пацієнтами.

Про це повідомляє Politico.

Нагадаємо, у ЄС кількість інфекцій крові, спричинених стійкою до лікування бактерією Klebsiella pneumoniae, зросла на 72% у 2019–2025 роках. Це суттєво віддаляє ЄС від мети скоротити показник на 5% до 2030 року.

Дослідження, що охопило 110 538 операцій, не виявило зниження частоти інфекцій у ділянці хірургічного втручання, післяопераційних ускладнень або смертей завдяки системам очищення та стерилізації повітря в операційних. Про результати роботи, опублікованої в журналі Anesthesiology.

Читай нас у